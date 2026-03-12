Новый BMW iX1 станет «миниатюрной копией iX3 по духу, душе и стилю»

Шпионские фотографии нового BMW iX1, который появится в 2027 году, стали доступны общественности. Снимки свидетельствуют о полной переработке компактного электрического кроссовера по образцу модели ‘Neue Klasse’ iX3.

Об информации о планах компании по выпуску новой версии iX1 стало известно еще в октябре прошлого года. На фоне подготовки BMW к масштабному запуску 40 новых моделей в ближайшие два года, появились новые подробности о будущем компактного электрокроссовера.

Напомним, что нынешний BMW iX1 дебютировал в 2022 году и стал полностью электрической версией самого компактного SUV в линейке, X1. Несмотря на то, что нынешнее поколение насчитывает всего четыре года, свежие снимки подтверждают: полностью новая версия iX1 появится в 2027 году. Ожидаются радикальные изменения во внешности, полностью обновленный салон и интеграция технологий Neue Klasse.

Кардинальное обновление коснется только электрической версии — классический X1 с бензиновыми и дизельными двигателями сохранит действующий кузов, получив лишь некоторые изменения во внешнем виде. Также ожидается модернизация интерьера и внедрение отдельных элементов Neue Klasse, однако глобальных перемен в конструкции не планируется.

Такой подход соответствует заявлениям главы подразделения Neue Klasse, Mike Reichelt. Ранее он отмечал, что к концу 2027 года бренд намерен внедрить технологии Neue Klasse во всю линейку BMW, вне зависимости от типа силовой установки.

Экстерьер нового BMW iX1 станет главным элементом преемственности с остальными моделями марки. Дизайн автомобиля будет вдохновлен iX3. Эксклюзивные изображения демонстрируют потенциальный внешний вид новинки: кузов станет более гладким, а форма – аэродинамичной. Классические вертикальные «ноздри» радиаторной решетки будут закрыты для улучшения аэродинамики, а фирменная передняя оптика напомнит о легендарных моделях BMW, таких как 2002 и E30 3 Series.