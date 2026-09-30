Новый BMW i3 подешевел на £10 000 с появлением базовой версии 40 xDrive

Новая более доступная версия 40 xDrive войдёт в линейку BMW i3 через несколько недель, когда автомобиль поступит в продажу. Стоимость первой полностью электрической модели в жанре BMW 3 Series начнётся примерно с £47,000, а цена i3 50 xDrive First Edition составит £57,905.

Недавно представленная версия 40 xDrive будет доступнее, однако сохранит производительную двухмоторную компоновку. При этом автомобиль получит аккумулятор меньшей ёмкости. Позже в линейке, как ожидается, появятся версии i3 с одним электромотором.

Силовая установка 40 xDrive развивает 386bhp и 520Nm крутящего момента, получая энергию от аккумулятора ёмкостью 82.8kWh. Запас хода по циклу WLTP достигает 441 miles. Кроме того, батарея меньшего размера позволит снизить массу автомобиля и тем самым повысить эффективность.

BMW i3 50 xDrive First Edition оснащается аккумулятором ёмкостью 112kWh. По данным компании, он обеспечивает запас хода до 563 miles, что значительно превосходит показатели соперников от Mercedes и Tesla. Двухмоторная силовая установка мощностью 462bhp разгоняет автомобиль с 0-62mph всего за 4.7 seconds.

BMW также подтвердила скорое появление в линейке мощной версии i3 M60 из семейства M Performance. Модель получит два ещё более мощных электромотора с технологиями BMW M и займёт место между стандартными версиями i3 и будущей полностью электрической M3, которая должна появиться sometime next year. Какая батарея будет использоваться в новой модификации, пока не уточняется, однако ожидается заметное увеличение мощности — примерно до 600bhp.

27

Помимо технических изменений, BMW, как ожидается, дополнит автомобиль более агрессивным оформлением. В частности, речь идёт о жёлтых дневных ходовых огнях, как у новой бензиновой M350, более сложных вариантах колёс M Performance и спортивных элементах интерьера.