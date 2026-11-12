Новый BMW i3 обходит конкурентов среди электромобилей в свежем выпуске Auto Express

В новом выпуске Auto Express новый BMW i3 сравнивается с Mercedes C-Class Electric и Hyundai Ioniq 6. Издание определяет, какой из этих электромобилей лучше подходит для руководителей.

Также редакция подробно рассказывает о новом Porsche Macan Turbo и публикует эксклюзивные изображения, показывающие, как может выглядеть флагманская версия с мощным V8.

Кроме того, Auto Express вспоминает историю Nissan Qashqai, которому исполняется 20 лет, и знакомит читателей с концептом Polestar Formula 2030.

В разделе тест-драйвов — первое знакомство с новым Hyundai Ioniq 3 в Великобритании, поездка на обновленном BMW i7 и испытание Citroen C3 Collection.

А для тех, кто ищет подарок автолюбителю, подготовлен специальный рождественский гид с подборкой лучших вариантов.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Ниже представлены все доступные способы его приобрести.

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