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Новый BMW Alpina B7 готовится к выходу: мощь V8 в VIP-облике

Alpina B7 на базе BMW 7-й серии проходит финальные тесты: новый флагман получит мощный V8, уникальный дизайн и максимальную скорость до 306 км/ч.
РедакцияР
Редакция
03.11.2026, 17:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Первую дорожную модель нового поколения Alpina показали на финальном этапе испытаний. Компания начинает обновление с вершины модельного ряда BMW: автомобиль создан на базе седана 7 Series. С учётом концепции «Speed, not Sport» флагман, вероятно, получит название B7. Он будет отличаться рядом оригинальных стилистических и технических решений, которые поднимут его над версиями 7 Series M Performance, уже стоящими более £160,000.

Автомобиль продемонстрировали во время скоростных испытаний на полигоне Nardo в Италии. Версия с богатым оснащением получит ряд характерных для Alpina внешних элементов, включая эксклюзивные кованые легкосплавные диски диаметром 20-inch и четыре овальные выхлопные трубы. Оба решения напрямую отсылают к знаковым особенностям дизайна прежних моделей.

Прототип также оснащён дневными ходовыми огнями жёлтого цвета. В Европе такой цвет разрешён только при включённых основных блоках фар, однако благодаря этому B7 будет заметен даже на расстоянии. Для автомобиля также подготовят уникальные варианты окраски кузова и внешней отделки, в том числе современную интерпретацию фирменной эмблемы Alpina.

BMW намерена улучшить и техническую часть автомобиля, начав с двигателя V8. Речь идёт о 4.4-litre бензиновом агрегате с двумя турбокомпрессорами, который уже представлен на модели M760 xDrive. При этом мощность последней ограничена показателем 563bhp, поэтому Alpina, как ожидается, получит ещё более производительную версию двигателя в соответствии со своим премиальным статусом. Точные характеристики пока не раскрыты, но испытания показали максимальную скорость до 190mph.

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