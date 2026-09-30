Представлена новая BMW 3 серии: бензиновый двигатель, дизайн в стиле i3 и меньшие габариты, чем у Audi A5

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Перед нами совершенно новый BMW 3 Series с бензиновым двигателем — исключительно важный для немецкой марки компактный представительский седан. В модельном ряду он будет соседствовать с полностью электрическим i3. Версии с ДВС появятся в автосалонах Великобритании во втором квартале 2027 года, а их цена начнётся с £44,975.

Несмотря на внешнее сходство, 3 Series и i3 существенно отличаются конструкцией. В отличие от новой специализированной электрической архитектуры i3, последняя версия 3 Series с ДВС сохранит платформу, оптимизированную для бензиновых силовых установок. В Великобритании автомобиль предложат с двумя двигателями, каждый из которых будет оснащён 48V мягкой гибридной системой.

В будущем гамма силовых установок расширится. Кроме того, со временем ожидается появление универсала в кузове Touring. Пока же BMW 3 Series нового поколения готовится конкурировать с Audi A5 saloon и недавно обновлённым Mercedes’ C-Class.

Насколько велик новый BMW 3 Series и как он выглядит на фоне конкурентов?

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Новый 3 Series сохранил шасси предыдущего поколения, однако его габариты увеличились. Длина автомобиля составляет 4,760mm, что на 52mm больше показателя предшественника. При этом расстояние между колёсами выросло лишь на 10mm. Благодаря этому в задней части салона должно стать немного просторнее, но объём багажника, напротив, уменьшился до 450 litres — на 30 litres меньше, чем у уходящей модели.

В результате новый 3 Series заметно меньше Audi A5 и по размерам практически сопоставим с последним C-Class. Официальных сведений об универсале пока нет. Однако в предыдущих беседах руководители BMW подтверждали, что модели Touring останутся важной частью предложения 3 Series, поэтому новые подробности о них могут появиться в 2027 году.

Какие двигатели будут доступны для BMW 3 Series?

На старте продаж в Великобритании BMW 3 Series получит только два бензиновых двигателя. Оба агрегата будут оснащены мягкими гибридными системами и соответствовать строгим требованиям экологического стандарта Euro 7. Начальная версия 320 будет использовать турбированный 2.0-litre четырёхцилиндровый мотор мощностью 208bhp и крутящим моментом 330Nm.