Новая BMW 3 серии: подробности о бензиновом двигателе, технологиях шасси и мощной версии M350

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BMW готовится представить 3 Series с принципиально обновленной бензиновой силовой установкой, которая будет продаваться параллельно с электрической моделью.

Автомобиль предложат с бензиновыми и подключаемыми гибридными силовыми установками, включая ряд высокопроизводительных версий, доказавших свою невероятную популярность в нынешнем поколении. Важный новый компактный седан бизнес-класса будет представлен в течение нескольких недель. Вот что о нем известно на данный момент.

Так в чем же разница между новой 3 Series и i3?

На первый взгляд различие заключается только в силовых установках. Однако между этими двумя моделями гораздо больше отличий, чем может показаться, несмотря на стремление BMW сделать их максимально похожими внешне и по ощущениям от управления. Например, новая BMW i3 построена на специально разработанной платформе BEV, тогда как новая 3 Series получила значительно доработанную версию архитектуры CLAR, которая используется в нынешней модели.

Это заметно уже по пропорциям версии с двигателем внутреннего сгорания в сравнении с BEV. Новая 3 Series не только длиннее i3, но и отличается более длинным капотом относительно общей длины кузова. Такой традиционный силуэт во многом обусловлен необходимостью разместить рядный шестицилиндровый двигатель, а также коробку передач, карданный вал, задний дифференциал и другие компоненты.