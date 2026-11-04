Новая BMW 3 серии — в тест-драйве этого номера Auto Express

В этом выпуске Auto Express мы отправились на тест-драйв нового BMW 3 Series, чтобы выяснить, способен ли этот компактный представительский автомобиль конкурировать с Mercedes C-Class и Audi A5.

Также в номере опубликованы эксклюзивные изображения, раскрывающие облик нового кроссовера Volvo EX50. Ожидается, что после выхода в следующем году его стоимость составит менее £50k.

Кроме того, мы рассказываем о лучших автомобилях, которые помогут защититься от потери стоимости, и показываем новый Toyota Celica, проходящий испытания перед официальной презентацией.

В разделе тест-драйвов мы опробовали новый Nissan X-Trail в США, познакомились с Range Rover Sport Electric и сели за руль нового Volkswagen Golf Hybrid.

А в завершение представляем список из 10 самых доступных подключаемых гибридов, доступных в Великобритании.

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