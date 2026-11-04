Главная Новости Новая BMW 3 серии — в тест-драйве этого номера Auto Express
Новости

Новая BMW 3 серии — в тест-драйве этого номера Auto Express

Новый выпуск Auto Express: тест BMW 3 Series против Mercedes C-Class и Audi A5, первые фото Volvo EX50, Toyota Celica и 10 доступных подключаемых гибридов.
РедакцияР
Редакция
04.11.2026, 13:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

В этом выпуске Auto Express мы отправились на тест-драйв нового BMW 3 Series, чтобы выяснить, способен ли этот компактный представительский автомобиль конкурировать с Mercedes C-Class и Audi A5.

Также в номере опубликованы эксклюзивные изображения, раскрывающие облик нового кроссовера Volvo EX50. Ожидается, что после выхода в следующем году его стоимость составит менее £50k.

Кроме того, мы рассказываем о лучших автомобилях, которые помогут защититься от потери стоимости, и показываем новый Toyota Celica, проходящий испытания перед официальной презентацией.

В разделе тест-драйвов мы опробовали новый Nissan X-Trail в США, познакомились с Range Rover Sport Electric и сели за руль нового Volkswagen Golf Hybrid.

А в завершение представляем список из 10 самых доступных подключаемых гибридов, доступных в Великобритании.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Есть несколько способов приобрести журнал — подробности приведены ниже.

Подписка

Самым выгодным предложением для читателей станет подписка на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики также получат бесплатный приветственный подарок.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация