Новая BMW 3 Series впервые представлена на этой неделе в Auto Express

На этой неделе в специальном выпуске Auto Express редакция предлагает подробный обзор новейшего BMW i3, который обещает вывести знаменитую 3 Series на новый уровень в эпоху электромобилей.

Читателей также ждет масштабное тестирование пяти премиальных электрических внедорожников, где эксперты выясняют, какой из участников опережает конкурентов.

Кроме того, издание делится свежей информацией о долгожданном DS No7 и представляет новый кабриолет Ferrari Amalfi Spider.

В разделе тест-драйвов журналисты Auto Express оценивают прототип компактного электрического внедорожника Volkswagen ID. Cross, отправляются в путешествие на мощном Kia EV9 GT, испытывают новинку Omoda 5 SHS-H, а также проверяют возможности Ineos Grenadier Quartermaster.

Кроме этого, команда редакции подвергает испытаниям Land Rover Defender и делится собственным рейтингом лучших двигателей.

Журнал уже поступил в продажу.

