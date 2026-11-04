Новые BMW 3 серии и i3 хороши тем, что отвечают реальным запросам людей

Последовательное вождение нового бензинового BMW 3 Series и электрического i3 показывает, насколько далеко продвинулась автомобильная индустрия в стремлении создать машины, не зависящие от типа силовой установки. Задача заключалась в том, чтобы свести компромиссы к минимуму и, по словам директора проекта Norman Wiebking, «making twins!». При этом технически эти автомобили не имеют между собой ничего общего.

M350 xDrive всего на 5mm длиннее и на 15mm уже. У него больше расстояние от передней оси до приборной панели из-за необходимости разместить рядный шестицилиндровый двигатель. В свою очередь, i3 на 25mm выше, а его колёсная база увеличена на 37mm, что обеспечивает больше пространства для пассажиров на задних сиденьях. Это главное преимущество максимально свободного места между колёсами, предназначенного для размещения батареи. Обратная сторона такого решения заключается в том, что кресла в салоне i3 нельзя опустить так же низко, сохранив при этом аналогичные внешний вид, ощущения и высокотехнологичное оснащение.

Шестицилиндровый M350 и четырёхцилиндровый 320 используют новейшую версию набора компонентов BMW CLAR, который применяется на моделях от 3 Series до 7 Series. BMW вновь создала автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, отличающийся великолепной управляемостью. При этом i3, построенный на архитектуре Neue Klasse, предлагает столь же совершенную динамику благодаря высокой вычислительной мощности. Она также обеспечивает передовые системы управления электромотором и батареей, способствующие увеличению запаса хода и ускорению зарядки.

Как отличить эти автомобили? Нижняя решётка радиатора почти не помогает найти различия: она служит для охлаждения батарей или двигателя внутреннего сгорания. Одним из заметных признаков становится оформление «линии талии»: на i3 уплотнители окон аккуратно скрыты. Кроме того, платформа Neue Klasse рассчитана на установку 21-дюймовых колёс, тогда как бензиновый автомобиль оснащается 18s и 19s, а 20s доступны в качестве опции. Тем не менее, чтобы заметить разницу, нужно быть настоящим автомобильным Шерлоком Холмсом. Проще обойти машину сзади и проверить наличие выхлопных труб — или посмотреть на эмблему.

Dr Mike Reichelt, руководитель направления Neue Klasse и среднеразмерных BMW, дипломатично отметил, что решение одобрить разные платформы стало результатом «an intense discussion», однако «we have enough volume to come to different solutions». В итоге покупатели 3 Series получают нужный им тип привода, а также яркие динамические характеристики BMW. При этом главная новинка, M3, ещё впереди. Да, она также будет доступна с полностью электрической силовой установкой, став первым по-настоящему спортивным электромобилем от M Division.