Салон нового Bentley Torcal EV обтянут роскошными рубашками-поло

Британская компания Bentley раскрыла новые подробности о модели Bentley Torcal. Так называемый «Urban EV» станет первым автомобилем марки с новым языком дизайна интерьера, в котором будут использоваться материалы, знакомые по дорогим поло и трикотажным изделиям.

Премьера модели состоится в ближайшие недели. Bentley Torcal станет первым серийным автомобилем бренда с отделкой из шерсти мериноса. Материал разработан совместно с производителем тканей Fox Brothers из Сомерсета. Им оформят отдельные части дверных панелей, дополненных оригинальной ребристой стеганой текстурой. В интерьере также появится новая отделка Ombre Veneer, изготовленная из 1,000 спрессованных слоёв ореховых отходов и переработанной бумаги.

В целом интерьер Bentley Torcal получит значительную часть технологий нового электрического Porsche Cayenne, однако их применение будет гораздо более роскошным. В оснащение войдёт изогнутый центральный экран, заимствованный у Cayenne, с уникальным пользовательским интерфейсом Bentley. На широкой центральной консоли сохранятся некоторые физические переключатели. Кроме того, автомобиль получит новый изогнутый дисплей перед водителем и обновлённое рулевое колесо. Хрустальные элементы также будут изготовлены вручную. По словам британской марки, это позволит Torcal сохранить “soul of a Bentley”.