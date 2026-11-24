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Компактную версию Mercedes G-Class в очередной раз заметили во время испытаний. На этот раз прототип проходил тесты в Germany. Автомобиль по-прежнему скрыт под плотным камуфляжем, однако его угловатный дизайн невозможно не заметить: он явно повторяет стилистику полноценного G-Class, но выполнен в меньшем масштабе.

Электрические версии компактного Mercedes G-Class, вероятно, составят конкуренцию полностью электрическим Land Rover Defender Sport и новому Jeep Recon. Как и эти модели, ‘baby G-Class’ должен сохранить привлекательность для поклонников традиционных внедорожников благодаря более серьезным внедорожным возможностям по сравнению с ориентированными на асфальт электрическими SUV, такими как Audi Q6 e-tron.

Ранее предполагалось, что ‘baby G’ будет исключительно электрическим. Однако Mercedes пересмотрела планы, предположительно под давлением дилеров в USA. При этом пока не гарантировано, что версия с двигателем внутреннего сгорания появится в UK.

Сколько будет стоить Mercedes ‘baby G-Class’?

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Ожидается, что стоимость электрического ‘baby G-Class’, или ‘baby G’, на старте продаж составит около £70,000. Таким образом, модель окажется дороже упомянутых ранее Defender Sport и Recon.

Такая оценка основана на ценах других полностью электрических SUV Mercedes, которые потенциально могут конкурировать с ‘baby G’. Новый GLC Electric сопоставим по размерам с компактным G-Class и стоит чуть более £60,000, а стоимость GLB Electric начинается немного выше £45,000. Имя G-Class, вероятно, обеспечит новой модели дополнительную ценовую премию, но она будет значительно ниже стоимости полноразмерного электрического G-Class, за который Mercedes сейчас просит £154,870. Если бензиновая или гибридная версия компактного G появится в UK, она будет дешевле электромобиля, однако разница, вероятно, окажется небольшой.

Как будет называться Mercedes ‘baby G-Class’?

Mercedes пока не сообщила, какое именно название получит электрический SUV. В беседе с Auto Express на Munich Motor Show в 2023 году генеральный директор Mercedes Ola Kallenius назвал модель ‘little G’. Вместе с тем Mercedes зарегистрировала товарные знаки G 250 и G 300. Эти обозначения логично смотрелись бы рядом с названием более крупного G 580 with EQ Technology. Вероятно, выражение ‘with EQ Technology’ будет использоваться в конце названий электрических версий.

Как будет выглядеть Mercedes ‘baby G-Class’?

Каким бы ни оказалось название нового электрического SUV Mercedes, уже сейчас понятно, что в его дизайне будет много общего с полноразмерным G-Class. Это подтверждают фотографии прототипа, на которых особенно заметно влияние старшей модели.