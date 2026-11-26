Доступные Audi теперь стали реальностью, заявил глава бренда в Великобритании. По его словам, премиальные марки отвечают на «вызов», который бросают высокотехнологичные и доступные китайские модели, меняющие подход британцев к покупке автомобилей.

«The UK is a challenging market: there’s more supply and more affordability than ever», — говорит José Miguel Aparicio, директор Audi UK.

Немецкому бренду приходится не отставать от рынка, поэтому Audi расширяет линейку доступных моделей. Стоимость полностью новой A2 e-tron начинается от £30,700 с учетом £1,500 Electric Car Grant. Кроме того, компания подготовила более оснащенные и доступные версии Technik для хэтчбека A3 (£28,650) и внедорожника Q3 (£37,470).

Фото: autoexpress

Aparicio считает, что премиальные бренды меньше подвержены конкуренции со стороны китайских производителей, чем массовые марки. Однако новые участники рынка все равно меняют его структуру. У покупателей подержанных автомобилей появилось больше возможностей приобрести новую машину, а объем технологий в автомобилях растет на фоне ценовой войны.

«We’ve not experienced the disruption of 17 brands launching in 24 months before. There are more promotions everywhere. We have to reflect and think about Audi’s proposition», — объясняет Aparicio.

За первые 10 месяцев 2026 года регистрации новых автомобилей в Великобритании выросли на 10 per cent. «The headline is the impact of the Chinese: their growth accounts for more than the market’s growth», — говорит глава компании.

Поэтому Audi делает ставку на повышение ценности своих моделей. В комплектацию Technik входят изогнутая цифровая панель, объединяющая приборный дисплей и центральный сенсорный экран, беспроводная зарядка смартфона и камера заднего вида.

Фото: autoexpress

Момент для таких изменений особенно важен: Audi прекратила выпуск своих самых доступных моделей — малолитражки A1 и компактного кроссовера Q2. Aparicio уверен, что более трети нынешних владельцев при продлении лизинга перейдут на новую A3, Q3 или электрическую A2.

«The A2 e-tron is the right car at the right time in the UK», — утверждает он. Экономичность модели поможет снизить расходы на фоне роста цен на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке, а обтекаемый дизайн придаст современный вид небольшому Audi, который хорошо помнят, несмотря на его коммерческую неудачу.

Глава Audi рассчитывает, что продукция бренда, его репутация производителя высокотехнологичных автомобилей, сформированная вокруг принципа ‘Vorsprung durch Technik’, а также развитая дилерская сеть и клиентский опыт помогут укрепить долю компании на рынке. Возможно, так и произойдет. Однако защитная стратегия Audi показывает, что даже премиальные бренды не застрахованы от китайской экспансии, а главную выгоду от этого получают покупатели новых автомобилей.