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Новый кроссовер Audi RS Q5 замечен на испытаниях своих динамических возможностей

Audi RS Q5 впервые получит гибридную силовую установку: V6 2,9 л и электромотор выдадут 630 л.с.; версии SUV и Sportback получат запас хода до 80 км.
РедакцияР
Редакция
16.09.2026, 15:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Похоже, Audi RS Q5 станет первой моделью этой серии. Ожидаемый подключаемый гибридный кроссовер уже заметили в версиях Sportback и SUV, причем автомобили попали в поле зрения почти одновременно. Оба производительных среднеразмерных SUV могут дебютировать уже в следующем году, а их стартовая цена, как ожидается, составит около £100,000.

RS Q5 получит многие технические решения нового RS 5. В основе силовой установки — twin-turbocharged 2.9-литровый V6, работающий вместе с электромотором, установленным между двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Электроэнергией систему обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 25.9kWh.

Суммарная мощность двигателя и электромотора RS Q5, вероятно, достигнет 630bhp, а максимальный крутящий момент составит 825Nm — как у RS 5. Динамика кроссовера, скорее всего, окажется немного скромнее из-за более высокой массы: разгон до 62mph может занять немного больше трех секунд. При этом силовая установка обеспечит не только впечатляющую производительность, но и запас хода на электротяге до 45–50 miles в зависимости от выбранных колес.

Такая схема также позволит снизить расход топлива примерно до 70mpg, а уровень выбросов CO2 составит около 100g/km. По сравнению с традиционными высокопроизводительными SUV без гибридной системы это не только уменьшит эксплуатационные расходы, но и заметно снизит налоговую нагрузку — в зависимости от способа оплаты автомобиля.

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