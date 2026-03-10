Ограниченная серия Audi RS 3 Competition за £90 000 должна быть по-настоящему «особенной»

Audi готовится проститься со своим легендарным пятицилиндровым двигателем, выпуская новую, ультра-ограниченную серию RS 3. Модель Audi RS 3 Competition Limited будет выпущена всего в 750 экземплярах по всему миру, при этом пока неизвестно, сколько автомобилей поступит на рынок Великобритании. Ориентировочная стоимость новинки составит около £90,000 как для версии Sportback, так и для седана.

Разработанная по аналогии с эксклюзивной и дорогой RS 6 GT, RS 3 Competition Limited получила уникальные элементы внешнего вида, новые компоненты подвески и обилие матового карбона в отделке. Однако главным объектом внимания остается двигатель — именно ему посвящена эта специальная версия, ведь в скором времени мотор будет снят с производства в связи с введением стандартов выбросов Euro 7.

Любопытно, что двигатель RS 3 Competition Limited практически не изменился по сравнению со стандартной моделью. Под капотом установлен 2,5-литровый рядный пятицилиндровый мотор мощностью 394 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Согласно официальным данным, разгон до 62 миль в час занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 180 миль в час.

Как и в обычной версии, вся мощность передается на четыре колеса благодаря системе полного привода и заднему дифференциалу с функцией векторизации момента. Эта система способна увеличивать скорость вращения внешнего заднего колеса в повороте, снижая недостаточную поворачиваемость. Стандартным оборудованием также является спортивная выхлопная система Audi RS Sports.