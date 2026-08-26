Новый Audi Q9 поступил в продажу в Великобритании: раскрыты цены и технические характеристики

Содержание:

Если вы считали «The Odyssey» Christopher Nolan масштабной и амбициозной эпической картиной беспрецедентного размаха, то познакомьтесь с новым Audi Q9 — гигантским SUV, созданным для соперничества с всемогущим Range Rover и покорения американского рынка, где принцип «чем больше, тем лучше» особенно актуален.

Этот сверхразмерный роскошный автомобиль рассчитывает также на успех на Ближнем Востоке и в Китае. Несмотря на габариты, сопоставимые с целым поселком, Q9 уже продается в Великобритании. Стартовая цена составляет £103,900, а уровень оснащения соответствует его стоимости и статусу.

Помимо упомянутой британской иконы, Audi Q9 предстоит конкурировать с BMW X7, новое поколение которого должно появиться в следующем году, и недавно обновленным Mercedes GLS. На рынке США соперниками модели также станут Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

Основные характеристики Тип топлива Дизель (на старте продаж) Тип кузова Роскошный SUV Силовая установка 3.0-литровый дизельный V6 MHEV, полный привод Цена £103,900-£113,250

Какие силовые установки и динамические характеристики можно ожидать?

42

Со временем Q9 предложат с несколькими вариантами мягких гибридных дизельных и бензиновых двигателей, а также с подключаемой гибридной силовой установкой. Фирменный полный привод quattro будет доступен для всех версий.

Это позволит Audi получить преимущество над некоторыми конкурентами, прежде всего Mercedes GLS и BMW X7, которые сейчас предлагаются только с бензиновыми или дизельными силовыми установками. При этом у Range Rover уже есть версия PHEV, а в ближайшее время ожидается появление полностью электрической модификации.