Новый Audi A6 Allroad: классический универсал повышенной проходимости снова нацелился на поклонников внедорожников

Несмотря на продолжающийся высокий спрос на внедорожники, на рынке Великобритании постепенно исчезают такие модели, как Mercedes E-Class All-Terrain, Volvo V90 Cross Country и Skoda Octavia Scout. На этом фоне компания Audi решила выпустить новое поколение своего универсала повышенной проходимости — A6 Allroad.

Пятое поколение Audi A6 Allroad продолжает традицию приподнятых универсалов, которая началась еще в 1999 году. Новая модель унаследовала характерные для линейки массивные элементы экстерьера, улучшенные внедорожные возможности и дизельный двигатель V6. Впервые в истории A6 Allroad появилась и версия с гибридной бензиновой установкой с возможностью подзарядки от электросети.

Если в предыдущих версиях модели использовались расширители колесных арок, то новинка получила широкий обвес, что позволяет предположить, как может выглядеть будущий супер-универсал RS 6. Кузов A6 Allroad стал шире стандартного A6 Avant на 110 мм. В базовой комплектации автомобиль оснащается 19-дюймовыми колесами, а за доплату можно выбрать 20- или 21-дюймовые диски, чтобы гармонично заполнить расширенные колесные арки.

Для новой модели предусмотрена уникальная адаптивная пневматическая подвеска, благодаря которой дорожный просвет увеличен на 34 мм по сравнению с обычным A6 Avant. Кроме того, водитель может регулировать высоту кузова в диапазоне 55 мм, используя режимы ‘offroad’ и ‘offroad+’, что, по словам Audi, обеспечивает широкий спектр внедорожных возможностей, а также динамику и комфорт на асфальте.

В случае, если увеличенный клиренс не поможет преодолеть сложные участки, Audi A6 Allroad оснащен защитой днища спереди и сзади, а также новыми порогами, которые сочетаются с массивными бамперами. Все элементы защиты снизу окрашены в черный цвет — доступен как глянцевый, так и матовый вариант. Для окраски кузова предлагается семь вариантов металлик, включая новый ‘Plateau Grey’, а также серебристый, коричневый, зеленый, синий, черный и белый цвета. В качестве базового выступает оттенок ‘Arkona white’.