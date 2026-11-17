Тем, кто беспокоится о будущем Audi A3 с бензиновым двигателем, переживать не стоит: компания готовит полностью новое поколение модели. Наряду с быстро расширяющейся линейкой электромобилей Audi новый A3 получит бензиновые и гибридные силовые установки. Премьера автомобиля ожидается в ближайшие несколько лет.

Новый Audi A3 сохранит платформу MQB нынешней модели, однако обзаведётся выразительной внешностью, которую уже представили наши эксклюзивные изображения. Более лаконичный и футуристичный кузов будет выполнен в рамках дизайн-языка ‘Radical Next’, который внедряет новый руководитель дизайнерского направления Massimo Frascella. Благодаря этому модель станет оптимальным выбором для покупателей, пока не готовых полностью перейти на BEV.

Возвращение дизельных двигателей маловероятно. При этом заметное место в линейке займут подключаемые гибридные силовые установки, а салон получит цифровой интерфейс нового поколения.

Двигатели нового A3 вряд ли будут выделяться на фоне предложений конкурентов, зато дизайн модели обещает стать её главным преимуществом. Audi стремится вновь закрепить за собой статус лидера в области дизайна, качества и технологий. Недавно компания обновила руководство и представила полностью переработанный стилистический язык. Однако воплотить его в дорогих флагманских проектах, таких как суперкар Nuvolari и серийная версия Concept C, значительно проще, чем в массовой и чувствительной к цене модели Audi A3.