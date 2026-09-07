Новая Audi A2 e-tron: легенда городской эффективности возрождается в эпоху электромобилей

После 21-летнего перерыва Audi A2 возвращается в виде обтекаемого электрического хэтчбека, который называют самым экономичным автомобилем в истории марки.

Представители поколения Z, вероятно, лишь пожмут плечами и спросят: что такое A2, дедушка? Это небольшой городской автомобиль длиной 3.8m, созданный с широким применением алюминия. Он отличался силуэтом с плавно скруглённой задней частью и маломощными двигателями. Для концепции Audi, ориентированной на спортивность и премиальность, модель подходила примерно так же, как проездной на автобус. Высокая цена, обусловленная инновационными решениями, привела к провалу автомобиля.

Теперь A2 возвращается, но повторять прежнюю ошибку с ценой Audi не собирается. Стоимость базовой электрической модели марки составит £32,200. Заказы в Великобритании начнут принимать в октябре, причём эта сумма указана до вычета Electric Car Grant в размере от £1,500 до £3,750. В результате автомобиль окажется лишь немного дороже A3 Sportback — его аналога с двигателем внутреннего сгорания в модельной линейке.

Audi осторожно связывает новый электромобиль с оригинальной моделью: у успеха много авторов, а неудача остаётся сиротой. Тем не менее сходство заметно сразу — его подчёркивают закрытая решётка, стремительный силуэт и задняя часть в стиле ‘Kammback’. Такой тип кузова получил популярность благодаря Toyota Prius и другим каплевидным формам, созданным для эффективного прохождения воздушного потока.