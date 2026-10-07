Новый Audi A2 e-tron поступил в продажу: с субсидией на электромобили его можно купить менее чем за 31 тысячу фунтов стерлингов.

Компания Audi открыла приём заказов на A2 e-tron. Стоимость компактного электромобиля начинается с £32,200 без учёта государственной субсидии Electric Car Grant (ECG). При этом версии с батареями 50kWh и 58kWh соответствуют условиям ECG Band 2 и получают скидку £1,500. Благодаря этому стартовая цена новой A2 составит £30,700.

Для британского рынка Audi подготовила четыре уровня оснащения: Technik, Sport, S line и Edition 1. Все они будут доступны с момента выхода модели. Базовая версия Technik предлагается с двумя младшими батареями A2 и включает 18-дюймовые легкосплавные диски, передние и задние светодиодные фонари, мультимедийную систему с 12.8-дюймовым экраном, цифровую приборную панель диагональю 11.9 дюйма, площадку для беспроводной зарядки, подогрев передних сидений и рулевого колеса.

Стоимость Sport начинается с £34,800. Эта комплектация доступна для всех версий, кроме A2 мощностью 322bhp. В её оснащение входят 19-дюймовые колёса, усовершенствованная мультимедийная система и аудиосистема с восемью динамиками.

Комплектация S Line предлагается для всех силовых установок и стоит от £37,400. Она отличается иным дизайном 19-дюймовых дисков, доработанными элементами кузова и отделкой салона из микрофибры, ткани и искусственной кожи. Также предусмотрен трёхспицевый руль с плоскими верхней и нижней частями, а также подрулевыми лепестками.

Более мощная версия S Line с отдачей 322bhp дополнительно получила прогрессивное рулевое управление и адаптивные амортизаторы.