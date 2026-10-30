Новый смелый проект Audacious Automotive IV превращает культовый Audi Quattro в нечто невероятное

Среди автомобильных проектов этот союз по праву можно назвать созданным на небесах. Audacious Automotive IV построен на базе Audi RS4 поколения B7 — первой модели с великолепно звучащим атмосферным V8, — и стилизован под раллийную омологационную версию Sport Quattro Group B.

Можно было бы предположить, что для проекта лучше подошёл бы RS3, поскольку количество цилиндров у него совпадает с Sport Quattro. Однако в таком случае возникли бы сложности с установкой механической коробки передач, а поперечное расположение двигателя стало бы серьёзным препятствием для реализации замысла Audacious. К тому же 4,2-литровый мотор RS4 считается одним из лучших двигателей, когда-либо созданных Audi.

Впрочем, шотландская компания Audacious Automotive не ограничилась стандартными возможностями этого V8. Двигатель получил компрессор, благодаря чему его мощность выросла до 600bhp. Также доступна версия Stage 2 мощностью 750bhp с усиленными внутренними компонентами.

На этом доработки не заканчиваются. По желанию V8 могут полностью переработать, увеличив максимальные обороты до 10,000rpm вместо стандартных 8,250rpm. Такая модификация предлагается как с компрессором, так и без него.

Все версии Audacious Automotive IV обещают быть быстрыми. Автомобиль примерно на 250kg легче Audi RS4, послужившего ему основой, и весит около 1,400kg. Дополнительно снизить массу можно за счёт установки кузовных панелей из углеродного волокна.

В салоне сохранились некоторые элементы RS4, и особенно заметно происхождение автомобиля по рулевому колесу. При этом Audacious Automotive серьёзно поработала над интерьером, придав ему более ретро-стиль. Кроме того, широкие возможности персонализации позволяют оформить салон в соответствии с индивидуальными пожеланиями покупателя.

Стоимость автомобиля начинается от £350,000, причём в эту сумму не входит машина-донор. Дополнительное оборудование также оплачивается отдельно и, вероятно, может быстро увеличить итоговую цену. Покупателям придётся запастись терпением: первый экземпляр планируют завершить только в конце 2027 года.

Впрочем, Audacious Automotive не нужно убеждать слишком многих клиентов расстаться почти с половиной миллиона фунтов и ждать так долго. Компания выпустит всего 50 автомобилей.