Новый концепт Alpine PS1 обещает впечатлить публику на Парижском автосалоне 2026 года

Alpine, французское спортивное подразделение Renault, расширила присутствие в сегменте «горячих» хетчбэков, представив A290, а также вышла на рынок спортивных SUV с моделью A390. Теперь компания возвращается к своим истокам с полностью электрическим спорткаром A110 и новым «специальным проектом» Alpine PS1.

Нет, это не игровая консоль из 1990-х. В Alpine объясняют, что PS1 расшифровывается как «Projet Spécial 1». Концепт-кар представят на Парижском автосалоне в этом месяце. PS1 относится к направлению «специальных проектов» Alpine, которое отделено от линейки серийных моделей «Icons», возглавляемой Alpine A110.

Подробностей о PS1 пока немного. Alpine опубликовала тизерное изображение концепта и сообщила дату его премьеры — 12 October. На снимке видны ультратонкие фары PS1 с характерным французским триколором, встроенным в световую подпись. Передняя часть автомобиля расположена низко над дорогой, благодаря чему кузов выглядит особенно стремительным. В Alpine отмечают, что до официальной премьеры в первый день Парижского автосалона это будет единственной подсказкой о новинке.

Предполагается, что PS1 получит ту же платформу APP, что и будущий электрический Alpine A110. Его также покажут в Париже в последнем на данный момент скульптурном виде. APP (Alpine Performance Platform) представляет собой универсальную архитектуру, рассчитанную и на гибридные силовые установки с двигателями внутреннего сгорания. При этом ожидается, что PS1 будет полностью электрическим.

Если PS1 действительно окажется эксклюзивной лимитированной моделью, предназначенной для серийного производства, это будет не первый подобный автомобиль Alpine за последние годы. A110 R Ultime стоимостью £267,000, который, что примечательно, дебютировал на Парижском автосалоне 2024 года, стал впечатляющей вершиной карьеры уходящего A110. С тех пор генеральный директор Alpine Philippe Krief неоднократно говорил о возможности развития компании по примеру Porsche: A110 может соперничать с Cayman, а новый четырёхместный A310 — с 911.

Ранее Krief рассказывал о возможности появления в линейке бренда новых специальных проектов: “Like we did in the Ultime; we added more power, we changed the gearbox, changed the chassis completely, the aerodynamics. These could be electric cars, could be ICE, could be hybrid. There’s a huge opportunity once you get a new platform and a branch of powertrains.”

Внутри Alpine такие модели называют «Exclusive». Специальные серии вроде PS1 могут вывести Alpine на рынок высокопроизводительных автомобилей и суперкаров, хотя выпускаться они будут небольшими тиражами.

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