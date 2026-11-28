Работа над новым спортивным автомобилем Alpine в кузове 2+2 продолжается, подтвердили руководители компании. Однако модель не получит название A310, как планировалось изначально. Теперь предполагается, что соперник Porsche 911 возродит другое имя из истории марки — A610.

Причиной стало решение Alpine отметить в этом году 55-летие A310, представив его в виде необычного двухместного автомобиля. Концепт A310 Vision, показанный на Парижском автосалоне 2026 года, демонстрирует намерение бренда реализовывать радикальные проекты в рамках эксклюзивной программы ‘special projects’.

Директор по дизайну Alpine Antony Villain подтвердил, что после появления концепта, который потенциально может быть запущен в производство, название A310 уже нельзя использовать для модели 2+2. Он не сообщил, как будет называться четырехместный автомобиль, но выразил желание обратиться к другим страницам истории марки.

Alpine A610 стала последней серийной моделью бренда перед периодом затишья, завершившимся его возрождением в 2017 году. Купе 2+2 предназначалось для конкуренции с Porsche 911 поколения 964. Несмотря на положительные отзывы СМИ, было продано менее 1,000 таких автомобилей.

Как бы ни назвали новый автомобиль 2+2, генеральный директор Alpine Philippe Krief рассчитывает, что со временем модельный ряд компании расширится и будет сопоставим по охвату с линейкой 911. Новинка предложит практичность четырехместного салона, а расположенный ниже более спортивный A110 будет выполнять роль, аналогичную Porsche 718 Cayman и Boxster.