Новый Alpine A110 вновь показали в тизере — он выглядит агрессивнее, чем когда-либо.

Alpine впервые показала следующий A110 — долгожданный спортивный автомобиль нового поколения — перед его премьерой, которая состоится в конце следующего года. Представленная эффектная скульптура дает представление о более выразительной и агрессивной машине по сравнению с предшественником.

Предыдущий Alpine A110 был создан, чтобы вывести французский бренд в современную эпоху и связать его прошлое с настоящим. Однако руководитель отдела дизайна Alpine Antony Villain рассказал Auto Express, что с новой полностью электрической моделью “we have much more freedom to explore what will be the future.”

Если сопоставить силуэты всех трех поколений A110, можно заметить постепенную эволюцию модели на протяжении десятилетий. Чистый, выразительный и элегантный облик спорткара, а также его стройный силуэт не были утрачены из-за крупных воздухозаборников, вентиляционных отверстий и спойлеров. При этом, как отмечает Villain, “it looks like it’s going faster and faster,”.

Многие другие узнаваемые элементы дизайна французской модели также перейдут в следующее поколение. В частности, четыре фары на V-образной передней части, компактные размеры и небольшая площадь контакта с дорогой, а также характерная линия, проходящая от передней части к корме и создающая ощущение напряжения.

A110 всегда отличался выразительно рельефными боковинами. Однако новая модель усиливает драматичность благодаря уникальному и более экстравагантному дизайну, вдохновленному звуковым ударом самолета, преодолевающего звуковой барьер. По словам Villain, это еще сильнее подчеркивает заднюю часть автомобиля и сосредоточенную там энергию.