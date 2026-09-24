Новая Alfa Romeo Edizione Luna Rossa привносит в модельный ряд марки атмосферу Кубка Америки

Если вам не удалось приобрести один из 10 Giulia Quadrifoglio Luna Rossas, эта новость может вас порадовать: Alfa Romeo представила новую комплектацию ‘Edizione Luna Rossa’ для остальных моделей своей линейки.

Она доступна для Junior Ibrida и Electricca, гибридной и подключаемой гибридной версий Tonale, а также для Giulia и Stelvio с двигателем мощностью 276bhp. Новая комплектация Edizione Luna Rossa занимает верхнюю позицию в линейке каждой модели, за исключением Quadrifolgios, и предусматривает ряд изменений во внешнем и внутреннем оформлении.

Появление моделей Alfa Romeo Edizione Luna Rossa стало результатом технического сотрудничества с Luna Rossa — итальянской командой, участвующей в парусной регате America’s Cup. Поэтому в автомобилях появились многочисленные элементы, ‘inspired by’ гоночными яхтами Luna Rossa.

Для Junior и Tonale комплектация Edizione Luna Rossa предусматривает новый серый цвет кузова, который, как утверждает производитель, позаимствован у спасательных жилетов команды. Оттенок дополняет красная полоса вдоль кузова с надписью Luna Rossa. Автомобили также получили специальные эмблемы Alfa Romeo на красном фоне и различные глянцево-чёрные элементы внешней отделки. Junior комплектуется 18-дюймовыми глянцево-чёрными колёсами, а Tonale — 20-дюймовыми дисками. Оба варианта доступны только в исполнении Luna Rossa.