Новый Aion UT Cross стал более брутальным на Парижском автосалоне

Aion только недавно появился в Великобритании, однако модельный ряд марки уже активно расширяется. Последней новинкой стал UT Cross, представленный на Paris Motor Show.

Как следует из названия, в основу UT Cross лег электрический хетчбэк Aion UT, получивший немного более высокий кузов. Концепция модели напоминает такие автомобили, как Dacia Sandero Stepway, прежний Volkswagen Polo Dune и Rover Streetwise — машину, которой обычно приписывают запуск сегмента приподнятых супермини.

Дорожный просвет UT Cross на 20mm больше, чем у стандартного UT. Кроме того, автомобиль получил матово-черные колесные арки и нижние накладки на кузов, эффект ‘floating’ roof благодаря контрастной белой окраске и черным рейлингам, а также серебристую защитную накладку на переднем бампере. От стандартного UT новинку также отличают более широкие шины и новый дизайн легкосплавных колесных дисков.

В салоне UT Cross сохранены отделка, оснащение и пространство стандартной версии UT. Объем багажника составляет 440-litre, а салон, как выяснилось во время теста UT ранее в этом году, отличается неожиданно большим простором. В стандартную комплектацию входят тепловой насос и рулевое колесо с подогревом.

UT Cross использует ту же платформу, что и UT. Автомобиль оснащен батареей емкостью 60kWh, которая питает мотор мощностью 201bhp, установленный на передней оси. Запас хода пока не раскрыт, однако, вероятно, увеличение высоты кузова немного сократит максимальный показатель стандартного UT, составляющий 268-mile.

К 2030 году Aion планирует представить в Великобритании восемь моделей. После Aion V и стандартного UT модель UT Cross появится на рынке в 2027 году. Новинка будет конкурировать с Renault 4 и Kia EV4 в сегменте компактных электрических SUV и, вероятно, получит стартовую цену немного выше £30,000.