Новый Aion S7 бросит вызов Land Rover Discovery в рамках масштабного обновления модельного ряда

Китайский бренд Aion намерен выйти на рынок Великобритании с восемью моделями до конца десятилетия. После электрических Aion V и UT к линейке в 2027 году присоединится S7 — крупный подключаемый гибридный SUV размером с Land Rover Discovery. Автомобиль получит аккумулятор ёмкостью 36.3kWh и сможет проезжать на электротяге почти 80 миль.

Остальная часть модельного ряда пока официально не подтверждена. Однако управляющий директор Aion UK Jon Wakefield намекнул, чего можно ожидать: “If you were in Beijing [for the auto show], there were products on the GAC stand that’ll give you an idea of what’s coming.”

Одной из таких моделей стал Yue 7 — крупный пятиметровый 4x4 с подключаемой гибридной силовой установкой и двумя электромоторами. В его дизайне заметно влияние Land Rover Defender, Jeep Wrangler и Ford Bronco для рынка США. Автомобиль ориентирован на серьёзное бездорожье и широкие возможности персонализации: производитель заявляет о наличии “37 modification points” для установки дополнительного оборудования, включая вспомогательные фары и багажные боксы.

Фото: autoexpress

На премьере в Beijing также показали Aion i60 и Aion N60. Представитель компании сообщил, что ни одна из этих моделей не входит в краткосрочные или среднесрочные планы Aion UK. i60 представляет собой традиционный SUV C/D-сегмента, рассчитанный на конкуренцию с Toyota RAV4 и Honda CR-V. Для него предусмотрены полностью электрическая силовая установка и система EREV (extended-range electric vehicle).

Длина i60 составляет 4,685mm — всего на 80mm больше, чем у Aion V. При этом колёсная база у моделей одинаковая и равна 2,775mm.

N60 оказался немного короче и получил менее привычный для SUV дизайн, напоминающий MPV. Как и V с UT, эта модель будет доступна только в электрической версии — гибридная модификация и вариант с увеличителем запаса хода не планируются. Заявленный запас хода в 610km по циклу CLTC должен соответствовать примерно 300 miles по методике WLTP.

Предполагается, что среди восьми новых автомобилей будут и производные версии уже существующих моделей. Wakefield упомянул “fettled” вариант одной из нынешних моделей — возможно, его представят на Paris Motor Show в следующем месяце. Кроме того, Aion готовит “flagship EV”, однако его позиционирование и тип кузова пока не раскрыты. С учётом текущих тенденций рынка наиболее вероятно появление конкурента Tesla Model Y.

Aion V и UT уже продаются в Великобритании и доступны через Auto Express Buy a Car Service со скидкой до £2,600 от RRP. В течение следующих 18 месяцев к ним должны присоединиться S7, Yue 7 и упомянутая “fettled” модель. Ожидается, что три оставшихся автомобиля появятся не ранее конца 2028 года.