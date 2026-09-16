Новый Aion GS7 бросит вызов Land Rover Discovery в рамках масштабного обновления модельного ряда

Китайский бренд Aion намерен выйти на рынок Великобритании с восемью моделями до конца десятилетия. После электрических Aion V и UT к линейке в 2027 году присоединится подключаемый гибрид GS7. Это крупный SUV размером с Land Rover Discovery, оснащённый батареей ёмкостью 36.3kWh и способный проехать на электротяге почти 80 миль.

Остальные автомобили марки пока официально не представлены. Однако управляющий директор Aion UK Jon Wakefield намекнул на возможные новинки: “If you were in Beijing [for the auto show], there were products on the GAC stand that’ll give you an idea of what’s coming.”

Одной из таких моделей стал Yue 7 — массивный 4x4 длиной пять метров с подключаемой гибридной силовой установкой и двумя электромоторами. В его облике заметны черты Land Rover Defender, Jeep Wrangler и Ford Bronco для рынка США. Автомобиль ориентирован на серьёзное бездорожье и широкие возможности персонализации: производитель заявляет о наличии “37 modification points” для установки дополнительного оборудования, включая вспомогательные фары и ящики для хранения.

Фото: autoexpress

На пекинском автосалоне также состоялись премьеры Aion i60 и Aion N60. Представитель компании сообщил, что в краткосрочные и среднесрочные планы Aion UK эти модели пока не входят.

Aion i60 представляет собой традиционный SUV C/D-сегмента, рассчитанный на конкуренцию с такими глобальными бестселлерами, как Toyota RAV4 и Honda CR-V. Для модели предусмотрены полностью электрическая силовая установка и вариант EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода). При длине 4,685mm автомобиль лишь на 80mm длиннее Aion V, а его колёсная база составляет те же 2,775mm.

N60 немного короче и отличается более необычным дизайном, напоминающим MPV. Как и V с UT, эта модель будет исключительно электрической: гибридной версии и модификации с увеличителем запаса хода не планируется. Заявленный запас хода в 610km по циклу CLTC, вероятно, соответствует примерно 300 милям по стандарту WLTP.

Предполагается, что среди восьми новых автомобилей могут оказаться различные версии уже существующих моделей. Jon Wakefield упомянул “fettled” вариант одной из нынешних машин. Его презентация, возможно, состоится на Paris Motor Show в следующем месяце.

Кроме того, Aion готовит “flagship EV”, однако его позиционирование и тип кузова пока не раскрыты. С учётом текущих тенденций рынка наиболее вероятно появление конкурента Tesla Model Y.

Aion V и UT уже продаются, в том числе через Auto Express Buy a Car Service со скидкой до £2,600 от рекомендованной розничной цены. В течение следующих 18 месяцев к ним должны присоединиться GS7, Yue 7 и упомянутая “fettled” модель. Оставшиеся три автомобиля, скорее всего, появятся не раньше конца 2028 года.