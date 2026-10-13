Новый Aion GS7: флагманский подключаемый гибрид выходит на рынок, обещая “new levels of luxury”

Китайский бренд Aion в этом году вышел на рынок Великобритании с двумя полностью электрическими моделями — UT и V. Теперь компания расширяет предложение за счёт гибридных автомобилей, представив новый GS7.

GS7 — крупный пятиместный SUV длиной 4.9 метра, который, по заявлению Aion, “features new levels of luxury”. Продажи модели в Великобритании должны начаться в следующем году. Кроме того, Aion планирует предложить для GS7 гибридную и подключаемую гибридную силовые установки.

Для использования разных типов силовых установок GS7 построен на новой платформе EV+, отличающейся от Architecture Electric Platform (AEP) 3.0, на которой базируются UT и V. Технические характеристики версии для британского рынка пока не раскрыты. В других странах подключаемый гибридный SUV оснащается батареей ёмкостью 36.3kWh и способен проехать на электротяге более 90 миль.

Силовая установка включает 1.5-литровый бензиновый двигатель и три электромотора. Их суммарная мощность составляет 501bhp. Привод осуществляется на все четыре колеса, а разгон с 0 до 62mph занимает 5.8 секунды.

Aion рассчитывает, что GS7 будет выделяться среди остальных моделей бренда благодаря “luxury-car refinement and a plush cabin complete with new technology and premium features not yet seen on Aion models”. На других рынках оснащение включает регулируемые задние сиденья с возможностью откидывания, которые также доступны для Aion V, аудиосистему с 22 динамиками, кресла из кожи Nappa с массажем Shiatsu, четыре зоны распознавания голосовых команд и проекционный дисплей.