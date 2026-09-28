Новая технология камер ANPR на базе ИИ выявила эпидемию «ghost»-номерных знаков в Великобритании

Новые камеры ежедневно выявляют тысячи автомобилей, на которых установлены так называемые «призрачные» номерные знаки. Внешне такие знаки не отличаются от обычных, однако большинство камер автоматического распознавания номерных знаков (ANPR) не может их прочитать. Это позволяет нарушителям избегать штрафов и передвигаться незамеченными.

Компания, занимающаяся технологиями ANPR, MAV Systems начала тестировать новые камеры. Они распознают «призрачные» номера, анализируя изображения в инфракрасном и цветном диапазонах с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (AI). Камера, установленная рядом с Dartford Crossing, за один день обнаружила более 1,000 таких номеров. На других объектах возле Folkestone и M25 за 24 часа было выявлено от 400 до почти 2,000 подобных знаков.

Такие показатели неудивительны, если учитывать недавний доклад All-Party Parliamentary Group for Transport Safety (APPGTS). В нём говорится, что примерно на одном из 15 автомобилей на дорогах Великобритании могут быть установлены «призрачные» или похожие номерные знаки, предназначенные для обхода технологий ANPR.

Многие незаконные знаки можно приобрести у некоторых из более чем 34,000 поставщиков номерных знаков в стране. Само их приобретение не является незаконным, однако за установку таких знаков на автомобиль и движение по дороге может грозить штраф до £1,000, а также конфискация транспортного средства.

Запрос BBC в рамках закона о свободе информации показал, что с 2020 года из реестра DVLA принудительно исключили только двух поставщиков номерных знаков. При этом в Великобритании зарегистрированных поставщиков контролируют лишь шесть сотрудников.

В начале этого месяца правительство объявило о дополнительных мерах по борьбе с проблемой, которая, по всей видимости, набирает масштаб. Новый National Roads Policing Coordination Centre объединит полицейские подразделения для координации работы с разведывательной информацией. Кроме того, испытания специальных очков для обнаружения «призрачных» номерных знаков могут помочь сотрудникам выявлять незаконные знаки во время патрулирования.

Эти меры последовали за объявлением о новой Road Safety Strategy Великобритании, сделанным ранее в этом году. В документе предусматривалось ужесточение контроля в отношении водителей, использующих незаконные номерные знаки.

Министр автомобильных дорог Justin Madders назвал последние действия правительства “a signal to anyone using illegal number plates that their time is up”.

Депутат от Лейбористской партии, представляющий Ellesmere Port and Bromborough, добавил: “We’re cracking down on illegal number plates with new policing resource and innovative tech. Illegal number plates are used for crimes from evading parking charges to drug trafficking and we’re stepping in to protect drivers.”