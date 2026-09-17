Новые проекты ABT — это Volkswagen Multivan и California, фактически ставшие GTI, хотя официально так не называются.

Минивэны и кемперы сложно назвать самыми спортивными автомобилями, однако это не остановило немецкую тюнинговую компанию ABT. Специалист по доработке моделей VW и Audi представил новые ABT Multivan и ABT California.

У ABT Sportsline давняя история сотрудничества с Volkswagen: компания дорабатывала Golf GTIs, Beetles и даже полностью электрический e-Transporter. Поэтому неудивительно, что специалисты решили заняться Multivan и California. Благодаря прямому партнерству с Volkswagen Commercial Vehicles новые модели ABT вскоре появятся в основной дилерской сети. По словам Volkswagen, ABT Multivan и California “combine the strengths of the VW Bus with an independent design language from ABT Sportsline.”

Внешние изменения включают аэродинамический обвес ABT с новым передним сплиттером, дополнительными воздухозаборниками, боковыми юбками в глянцевом черном цвете и задним диффузором. Для Multivan не предлагается пакет R-Line, как нет и спортивной версии Sportline, доступной для фургона Transporter. Поэтому переработанный передний бампер с боковыми элементами и перевернутой решеткой придают ABT Multivan значительно более агрессивный вид по сравнению со стандартной моделью.

Обычные Multivan MPV и кемпер California доступны с 19-inch колесами, однако ABT оснастила эти автомобили собственными 20-inch дисками с центральными накладками с логотипом ABT. Для более полного заполнения колесных арок предлагается комплект занижения, уменьшающий дорожный просвет на 30mm.

ABT не раскрыла подробности о силовой установке. При этом на опубликованных изображениях представлена дизельная или бензиновая версия, а не подключаемый гибрид: на кузове видна только одна крышка топливного бака. Обычный 2.0-литровый четырехцилиндровый дизель Multivan развивает 148bhp и 360Nm крутящего момента, а бензиновый двигатель — 201bhp и 320Nm. С учетом истории ABT по увеличению мощности — владельцы предыдущего Multivan T6.1 могли добавить 29bhp — было бы удивительно, если новые ABT Multivan и California не получат прибавку производительности.

Несмотря на более тесное сотрудничество ABT и Volkswagen, после выхода в октябре новые ABT Multivan и California будут продаваться только на немецком рынке. Впрочем, у поклонников спортивных минивэнов и кемперов остается надежда: Volkswagen Commercial vehicles заявляет, что “further markets are under review”.