Новый 650-сильный RUF Ehra посвящён рекорду максимальной скорости CTR Yellowbird, установленному в 1987 году.

Компания Ruf существует почти 90 лет, однако широкую известность получила в 1987 году. Тогда легендарная CTR Yellowbird установила рекорд скорости 211mph на испытательном треке Ehra-Lessien в Германии. В память об этом событии Ruf представила новую модель, получившую простое название Ehra.

Ruf Ehra названа в честь испытательного комплекса, принадлежащего Volkswagen Group и расположенного в Нижней Саксонии. В компании описывают автомобиль как “new widebody grand touring sports car”. Несмотря на внешнее сходство с предшественником, Ehra действительно является новой моделью. В отличие от оригинальной Yellowbird, созданной на базе узкого кузова Carrera 3.2 образца 1987 года, она получила самостоятельно разработанный монокок из углеродного волокна и не зависит от автомобилей-доноров Porsche 911.

Автомобиль оснащён 3.6-литровым оппозитным двигателем с двумя турбонагнетателями. Мощность силового агрегата составляет 650bhp, а максимальный крутящий момент достигает 900Nm. В отличие от Yellowbird с воздушным охлаждением, двигатель Ehra использует водяную систему. На это указывает расположенный по центру в передней части генератор, установленный вместо вентилятора охлаждения. Тяга передаётся на все четыре колеса через самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики пока не раскрыты, однако сочетание высокой мощности и лёгкого углепластикового кузова должно обеспечить автомобилю впечатляющую динамику.

Среди других особенностей модели — семиступенчатая механическая коробка передач и подвеска с горизонтальными толкателями. Задние элементы этой конструкции видны за моторным отсеком. Также автомобиль получил адаптивные амортизаторы, двухрычажную подвеску спереди и сзади и расширенную колею: на 58mm спереди и на 54mm сзади по сравнению с CTR Anniversary 2017 года выпуска. Дополняют конструкцию новые кованые колёса с пятью спицами и центральной гайкой.

Передний бампер Ehra переработан по сравнению с CTR Anniversary и получил увеличенный центральный воздухозаборник. Изменения коснулись и задней части: там установлен новый бампер, а спереди и сзади появились свежие светодиодные блоки.

В салоне преобладают коричневая кожа и карбон. Передняя панель выполнена в характерном для старых 911 лаконичном стиле. При этом в ней появились дополнительные элементы управления, включая кнопки подъёма передней части кузова, настройки тягового контроля и выдвижения заднего спойлера.

Сиденья, известные как ‘lollipop’ из-за необычной формы подголовников, обтянуты коричневой тканью с фирменным рисунком Pascha. Их спинки выполнены из карбона и украшены надписью Ruf. Логотип Ehra также размещён на порогах и на спинке заднего ряда, который демонтировали, заменив его карбоновой полкой.

Стоимость Ruf Ehra пока не объявлена. Автомобиль покажут на закрытом мероприятии The Quail в рамках Monterey Car Week в Калифорнии, поэтому потенциальным покупателям, вероятно, потребуется знакомство с представителями Ruf, чтобы получить возможность приобрести модель.