Новая Skoda Karoq 2028 года: среднеразмерный кроссовер даст отпор китайским конкурентам

Skoda Karoq продаётся почти десять лет. За это время на рынке Великобритании появилось множество новых китайских конкурентов в сегменте среднеразмерных SUV, включая Jaecoo 7, Omoda 7 и Chery Tiggo 7. Теперь чешский производитель готовит ответ в виде полностью нового Karoq, который благодаря ускоренной программе разработки может выйти раньше ожидаемого.

Skoda рассчитывает вывести новый Karoq на рынок в сжатые сроки — возможно, уже в 2028 году. При этом компания намерена использовать опыт китайских конкурентов, активно применяющих ускоренные темпы разработки. Однако это не означает отказа от привычных стандартов: марка по-прежнему планирует сохранить ключевые достоинства своих востребованных моделей. Речь идёт о просторном салоне, комфортном вождении и минимальном количестве раздражающих факторов и отвлекающих элементов. Особое внимание уделят экологичности интерьера и фирменным решениям Simply Clever.

Нынешний Karoq остаётся одной из самых популярных моделей компании. Только в 2025 году было продано более 102,000 автомобилей, около 10,000 из которых пришлись на Великобританию. Между тем такие конкуренты, как Nissan Qashqai и Kia Sportage, за последние несколько лет заметно обновились, а давление в этом сегменте стало сильнее, чем когда-либо.

Поэтому появление новой модели давно назрело. Ранее Skoda откладывала запуск второго поколения Karoq из-за неопределённости вокруг будущих норм ЕС по выбросам. Теперь проект получил зелёный свет, а наши эксклюзивные изображения показывают, как может выглядеть новый автомобиль.