Новая Audi RS 6 Avant 2027 года «засветилась»… в багажнике новой RS 5

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До официальной премьеры нового Audi RS 6 остаётся ещё несколько месяцев. Однако, предположительно случайно, Audi уже показала дизайн модели — на примере младшей RS 5.

На внутренней стороне крышки багажника RS 5 размещена информационная наклейка с инструкцией по использованию бесконтактного открытия двери багажника. Но изображённый на схеме автомобиль — не RS 5, а новый RS 6 Avant. Иллюстрация стала первым официальным представлением новой модели сразу с двух ракурсов.

Автомобиль на изображении можно спутать с похожей RS 5, однако на его истинную идентичность указывают задние фонари и форма заднего бокового окна. Эти детали подтверждают, что на схеме показан именно новый RS 6 Avant.

Новые изображения дополняют уже имеющуюся информацию о новом Audi RS 6 Avant. Модель во многом повторяет элементы дизайна младшей RS 5 Avant. Кроме того, почти завершённые прототипы автомобиля уже около трёх лет проходят испытания по всей Европе.

Ожидается, что наряду с универсалом Avant будет представлен седан RS 6. Он фактически заменит прежний RS 7 Sportback и впервые со времён поколения C6 RS 6, производство которого завершилось в 2010 году, предложит покупателям традиционный четырёхдверный кузов.

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Как будут выглядеть новые Audi RS 6 Avant и седан?

Седан RS 6 и универсал Avant получат существенные изменения кузова и шасси базового Audi A6, что придаст высокопроизводительным моделям более спортивный облик. В первую очередь автомобили станут шире: это увеличит их габариты и обеспечит обеим версиям более уверенную посадку на дороге.