Обновлённый Vauxhall Astra 2026 года: EV, PHEV и HEV будут стоить «менее 30 тысяч фунтов»

Компания Vauxhall представила обновлённую восьмую генерацию своей самой узнаваемой модели — Astra. Автомобиль получил современный дизайн, новые технические решения и расширенную линейку силовых агрегатов.

Официально объявлены цены на рестайлинговую Astra, и теперь новинка уже доступна для заказа. Стартовая стоимость составляет £29,995. Примечательно, что универсал Sports Tourer теперь продаётся по той же цене, что и хэтчбек, что является уникальным предложением для данного сегмента. Для сравнения: до обновления модель Astra Sports Tourer в комплектации Griffin стоила на £2,875 дороже, чем хэтчбек.

Минимальная цена указана для комплектации Griffin. Версия GS начинается от £31,495, а топовая Ultimate оценена в £33,995. Для тех, кто хочет сэкономить, портал Auto Express Find A Car предлагает приобрести дорестайлинговые Astra с минимальной ценой менее £20,000 за автомобили с минимальным пробегом.

Vauxhall впервые уравняла цены на обе версии кузова — хэтчбек и универсал. Причём одинаковая стоимость распространяется на все типы приводов: гибридную, подключаемую гибридную и полностью электрическую модификации. Таким образом, Astra Electric Ultimate в максимальной комплектации обойдётся менее чем на £1,000 дороже самой доступной Kia EV3. Ранее Astra предлагалась с более доступным трёхцилиндровым бензиновым мотором 1.2 литра, который вернётся в гамму до конца года, что, вероятно, снизит базовую цену модели.

Комплексное обновление Vauxhall Astra появилось на фоне роста конкуренции среди семейных хэтчбеков. На смену уходящей Ford Focus приходит новый Kia K4, Honda Civic недавно пережила рестайлинг, а Dacia планирует усилить своё присутствие в классе с моделью Striker, что делает обновление Astra особенно своевременным.