Россиянам предложили надежную Toyota с неубиваемым двигателем и полным приводом за 1,6 млн рублей

Для многих россиян утилитарный автомобиль в первую очередь ассоциируется с LADA Largus. Однако на «параллельном» рынке доступен и другой практичный, надежный и технически понятный вариант — Toyota Probox. Сейчас такой универсал можно заказать минимум за 1 645 000 рублей.

Все Toyota Probox поставляются в Россию с японского рынка, поэтому автомобили оснащены правым рулем. Как выяснили «Автоновости дня», заказать машину по цене 1 645 000 рублей можно во Владивостоке.

За эту сумму предлагается автомобиль 2025 года выпуска. В его комплектацию входят мультифункциональный руль, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, система автоматического управления дальним светом, порты USB Type-C, багажник на крыше, а также передние и задние датчики парковки.

Еще один новый Probox, выпущенный в 2026 года, предлагают привезти под заказ в Хабаровске. Стоимость автомобиля составляет 1 689 000 рублей. У этой версии нет багажника на крыше, зато предусмотрены декоративные пластиковые колпаки на колёсах, мульти-руль, камера заднего вида, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал и другие опции.

Оба автомобиля оснащены легендарным 1,5-литровым атмосферным двигателем 1NZ-FE мощностью 103 л. с. с цепным приводом ГРМ. Мотор работает в паре с неубиваемым четырехступенчатым «автоматом» и системой подключаемого полного привода. Крутящий момент передается на заднюю ось при пробуксовке передних колес или после нажатия соответствующей кнопки.

Фото: Автоновости Дня

Заказать Toyota Probox можно также в Новосибирске. Там за 2 000 000 рублей предлагают привезти из Японии переднеприводную версию с тем же 103-сильным двигателем. Несмотря на более высокую цену, оснащение у этого автомобиля самое скромное: в нем нет мультимедийной системы с экраном и ряда других опций. При этом сохранены парктроники, камера заднего вида, кондиционер и мультифункциональный руль.

При заказе Toyota Probox или любого другого автомобиля следует учитывать возможное изменение итоговой стоимости. Она может оказаться как ниже, так и выше суммы, указанной в объявлении, поскольку зависит от курса валют и расходов на логистику, доставку, таможенное оформление, ЭПТС и другие процедуры.

Ранее благодаря «альтернативным» поставкам на российском рынке появился новый семиместный кроссовер Toyota Rush с атмосферным двигателем и классическим «автоматом». В октябре цены на автомобили из наличия начинались от 2 870 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев