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Несокрушимый: Lada Azimut попытались раздавить усилием в 10 тонн

Новый Lada Azimut испытали нагрузкой, сопоставимой с весом 6–7 автомобилей: АвтоВАЗ проверил прочность кузова перед выходом на российский рынок.
А
Антон Звонкий
05.10.2026, 14:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Испытания нового Lada Azimut в лабораториях АвтоВАЗа включали серьезные силовые нагрузки. По данным портала Auto Mail, в пресс-службе компании сообщили, что такое воздействие на кузов помогает обнаружить возможные нарушения геометрии и оценить прочность первого автомобиля бренда в этом классе.

В АвтоВАЗе сравнили приложенное усилие с массой 6–7 легковых автомобилей или пары слонов.

Тестирование проводили в лабораторных условиях, но его результаты имеют значение и для повседневной эксплуатации машины. Специалисты установили специальное силовое оборудование на 46 см в районе двери и передали нагрузку непосредственно на каркас кузова. Это позволило проверить, выдержит ли конструкция экстремальное воздействие.

Lada Azimut
Фото: Carsweek.ru

Новая Lada Azimut может появиться в дилерских салонах уже в следующем месяце. Автомобиль будут выпускать в двух вариантах — с двигателями 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составит 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Покупателям предложат версии с механической и вариаторной КПП.

Перед выходом нового Azimut на рынок россияне стали активнее интересоваться продукцией АвтоВАЗ. Как мы писали ранее, в сентябре компания зафиксировала заметный рост спроса на другие модели, в частности на Niva.

Фото: лада.онлайн, lada.ru

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