Несколько фактов из биографии нового инженера Макса Ферстаппена

С Гран При США гоночным инженером Макса Ферстппена станет Том Харт. Как стало известно ещё летом, он должен заменить Джанпьеро Ламбьязе.

Том Харт окончил факультет машиностроения Уорикского университета в городе Ковентри. В 2012-м, ещё будучи студентом, он прошёл стажировку в Red Bull Racing. После года работы в инженерном департаменте команды Харт присоединился к гоночной бригаде, а затем более пяти лет занимался симулятором.

В 2020-м его назначили инженером по эффективности. На этой должности он стал одним из специалистов, работавших с Ферстаппеном и его машиной.

В начале 2026 года Том получил предложение перейти в Williams и работать с Алексом Элбоном. Однако, как пишет PlanenF1, этому могли помешать Лоран Мекис или сам Макс. Харт считается ценным сотрудником, а к тому моменту уже стало известно о предстоящем уходе Джанпьеро Ламбьязе, подписавшего контракт с McLaren.

При этом Том Харт будет отвечать только за работу с Максом. Должность главного гоночного инженера займёт Том Маккалоу, который присоединится к Red Bull Racing в 2027-м.

Харт начнёт работать с Ферстаппеном на трёх ближайших этапах сезона — в Остине, Мехико и Сан-Паулу. В конце чемпионата Ламбьязе вернётся, однако, судя по всему, уже в следующем году Том Харт окончательно его заменит.