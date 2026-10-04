«Немец» под капотом, британская подвеска и раздутый кузов: почему в 90-х спецслужбы охотились за бешеной Lada 21106 GTI

Волжский автомобильный завод создавался для доминирования на советском автомобильном рынке. Этой цели удалось достичь: «Жигули» практически сразу стали мечтой миллионов граждан. ВАЗ-2101 позволял почувствовать связь со стильным итальянским автопромом, а люксовый ВАЗ-2103 воспринимался как символ статуса.

Интерес покупателей усилился после появления переднеприводного семейства Lada, что только обострило дефицит автомобилей. Многие потенциальные владельцы начали отказываться от классических «Жигули» в пользу новых моделей. Особенно заметным этот процесс стал после выхода ВАЗ-2109.

В начале 90-х произошло событие, которое еще недавно казалось невозможным. После распада Советского Союза автомобили ВАЗ, а тем более АЗЛК и ЗАЗ, стали доступны практически каждому — при условии наличия денег. Однако финансовое положение населения оставалось тяжелым: инфляция стремительно обесценивала сбережения, накопленные за годы.

Дополнительный удар по продажам новых российских автомобилей нанес поток подержанных иномарок. Зарубежные модели с пробегом стоили в несколько раз дешевле, при этом выглядели гораздо современнее тольяттинских новинок, не говоря уже о заднеприводной «классике».

Столкнувшись с падением спроса, АВТОВАЗ начал ускоренно догонять мировой автопром и занялся разработкой новых проектов. Однако процесс шел медленно: для масштабной модернизации не хватало средств, а покупатели не спешили тратить деньги на отечественные автомобили.

В середине 1990-х годов руководство завода решило заявить о себе в мировом раллийном чемпионате FIA WRC. Целью была не только спортивная известность, но и стимулирование продаж, в том числе на международном рынке. При этом жесткий регламент требовал не ограничиваться созданием гоночного болида — необходимо было выпустить хотя бы малую серию его гражданской версии.

В 1996 году дебютировал прототип «Желтая акула», который впоследствии превратился в ВАЗ-21106 GTI. Вероятно, это самый быстрый серийный автомобиль ВАЗ за всю историю бренда: он превосходит по динамике и скорости современную Lada Vesta Sport. Об этой необычной машине рассказывает редакция carsweek.ru.

Фото: Carsweek.ru

Внешность на грани

Индекс модели указывает на то, что ВАЗ-21106 GTI создавался на базе стандартной «десятки» — ВАЗ-2110. Однако спортивная модификация заметно отличалась от массовой версии. Она получила стильный, агрессивный и мускулистый облик, а развитый пластиковый обвес выполнял не только декоративную функцию.

Конструкцию ходовой части серьезно переработали. Например, колею расширили на 76 мм. Колеса при этом больше не скрывались внутри арок, а располагались вровень с линией крыльев. Благодаря этому ВАЗ-21106 GTI избавился от неуклюжей тяжеловесности, за которую часто критиковали базовую «десятку».

Автомобиль оснастили легкосплавными дисками R15 с низкопрофильными шинами. На топовые версии, которые также существовали, устанавливали диски R16. На крышке багажника появился крупный спойлер, эффективно прижимавший заднюю часть автомобиля к дороге на высокой скорости.

Фото: Carsweek.ru

Откуда взялся мотор 2,0 литра?

Инженеры Волжского автозавода понимали, что создать полноценный серийный спорткар с «родным» вазовским двигателем не получится. Поэтому вместо форсировки собственного агрегата они выбрали готовый мотор стороннего производителя. Предпочтение отдали одному из лучших вариантов, сочетавшему надежность, доступность деталей и большой потенциал для тюнинга.

Речь шла о легендарном Opel C20XE рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 150 л. с. Распространенное утверждение о наличии кованых поршней на всех таких двигателях верно лишь частично. На ранних экземплярах они действительно были коваными, однако с 1992 года использовались обычные литые детали.

В целом двигатель зарекомендовал себя отлично. Проблема заключалась в том, что в 1996 году его производство прекратили. После завершения первой партии под капотом ВАЗ-21106 GTI стали устанавливать Opel Ecotec X20XEV. Этот мотор развивал 136 л. с. и имел более скромные возможности для доработки.

Под немецкие двигатели пришлось разработать оригинальный силовой подрамник, а сами агрегаты установили на гидроопоры. Вместе с импортным мотором ВАЗ-21106 GTI получил механическую коробку передач Opel F18. Переключение передач стало легким и четким, а ресурс трансмиссии оказался достойным.

«Десятка» могла разгоняться до 205 км/ч. Ее динамика впечатляла окружающих, особенно владельцев обычных подержанных иномарок: первую сотню ВАЗ-21106 GTI набирал за 9,5 секунды. Сопоставимые показатели демонстрировала дорестайлинговая BMW E34 с 2,5-литровым бензиновым двигателем M50B25 и механической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Доработанная подвеска и рулевое управление

Владельцы обычных ВАЗ-2110 хорошо знали, насколько мягким на неровностях и валким в поворотах был этот автомобиль. Для 150-сильного мотора стандартная ходовая часть представляла опасность, поэтому ее подвергли серьезной переработке.

Переднюю подвеску установили на прочный стальной подрамник, объединивший лонжероны кузова в единую конструкцию. Жесткость передней части автомобиля выросла в несколько раз. Усилили и остальные элементы ходовой: штатные рычаги заменили оригинальными прочными деталями, а сзади поставили балку повышенной жесткости. Даже в базовой комплектации использовались амортизаторы компании Koni.

Рулевое управление ВАЗ-21106 GTI также спроектировали заново. Автомобиль получил реечный механизм с гидроусилителем немецкого бренда ZF. Благодаря этому машина управлялась по-спортивному — остро и информативно. Для раллийной версии модели ходовую часть и рулевое управление разрабатывали совместно с английским инжиниринговым бюро MSD.

Модернизация затронула и тормозную систему. Впервые в истории завода автомобиль оснастили дисковыми тормозами на всех четырех колесах, причем передние механизмы поставлялись от Opel. Машина эффективно замедлялась, не перегреваясь и не уходя с траектории.

Фото: Carsweek.ru

Сколько их выпустили?

Интерьер ВАЗ-21106 GTI старались сделать соответствующим характеру автомобиля. Спереди установили анатомические сиденья-ковши и спортивное рулевое колесо. В списке дополнительных опций предлагались велюровая отделка и импортный кондиционер.

Модель выпускали с 1996 по 2006 год. За это время собрали не более 300 экземпляров. Высокая стоимость ограничила спрос: цена составляла от 13 до 20 тысяч долларов в эквиваленте и зависела от комплектации и года выпуска.

Часть автомобилей приобрели спецслужбы — им такая «догонялка» понравилась. Однако машины быстро списали: коррозийная стойкость кузова оставляла желать лучшего.

Сегодня ВАЗ-21106 GTI считается коллекционной редкостью. Приобрести такой автомобиль за бесценок, как обычную «десятку», уже не получится.

Фото: Carsweek.ru

Справка

Lada 110 (или «десятка») — семейство легковых автомобилей, которые российская компания «АвтоВАЗ» разрабатывала и выпускала с 1995 по 2009 год.

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