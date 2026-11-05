Некачественная замена шин: что водитель может потребовать от автосервиса

В Роспотребнадзоре разъяснили, какие документы автосервисы обязаны оформлять при замене шин, а также рассказали о действиях потребителей при некачественном шиномонтаже. В ведомстве также напомнили: до выдачи автомобиля следует убедиться в полноте и качестве выполненных работ.

Если подкачка или замена шин проводится в присутствии клиента, договор можно оформить выдачей квитанции, жетона, талона либо кассового чека. При этом дополнительные услуги, о которых просит потребитель, должны предоставляться на основании отдельного договора, уточнили в Роспотребнадзоре.

При получении автомобиля клиенту необходимо проверить его комплектность, техническое состояние, исправность и качество оказанных услуг. Если обнаружены недостатки, об этом следует незамедлительно сообщить исполнителю, подчеркнули в ведомстве.

«При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Когда автомобиль оставляют в сервисе для выполнения работ без присутствия владельца, исполнитель одновременно с договором должен составить акт. В документе необходимо указать комплектность машины, имеющиеся повреждения и дефекты, а также сведения о предоставленных запчастях и материалах — их наименования, описание и стоимость, напомнили в ведомстве.

Ранее Fit Service и 2ГИС оценили готовность крупнейших российских городов к сезонной смене шин. Согласно исследованию, предварительно записаться на шиномонтаж можно далеко не во всех мастерских.

До этого центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщил о росте расходов на подготовку автомобилей к зиме. В частности, по сравнению с прошлым годом подорожал сезонный шиномонтаж.

Автор: Иван Бахарев