Недостаточно накачанные шины чреваты как минимум тремя проблемами: чем опасна езда на спущенных колёсах

Технический эксперт шинного бренда Attar Александр Тарасов советует проверять давление в шинах каждые две недели, измеряя его только на холодных покрышках. По его словам, недостаточно накачанные колёса изнашиваются неравномерно, ухудшают управляемость автомобиля и повышают расход топлива. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Специалист отметил, что скорость и равномерность износа покрышек напрямую зависят от давления. Если оно недостаточное, основная нагрузка приходится на плечевые зоны протектора, из-за чего шина стирается неравномерно. При наезде на неровности одновременно увеличивается нагрузка на колёсный диск и риск его повреждения.

Недостаточное давление влияет и на площадь контакта шины с дорогой. Как пояснил эксперт, автомобиль хуже реагирует на повороты руля, а сцепление с покрытием снижается, особенно во время прохождения поворотов. Кроме того, увеличивается тормозной путь, что особенно опасно на скользкой дороге.

Ещё одним последствием недокачанных шин становится повышенный расход топлива. По словам Тарасова, сопротивление качению возрастает, а более мягкая покрышка сильнее деформируется при каждом обороте колеса. Для сохранения прежней скорости двигателю приходится затрачивать больше энергии, поэтому автомобиль расходует больше топлива.

При проверке давления эксперт рекомендует в первую очередь учитывать значения, установленные производителем автомобиля. Эти данные указаны в руководстве по эксплуатации. Также их можно найти на наклейке в дверном проёме водителя или на лючке бензобака.

Александр Тарасов призвал регулярно осматривать покрышки и не игнорировать сигналы системы контроля давления (TPMS), если автомобиль оснащён такой системой.

Ранее эксперт рекомендовал проверить состояние шин перед осенним сезоном, измерив глубину протектора в нескольких точках. Он напомнил, что изношенные покрышки увеличивают риск аквапланирования и способны ухудшить управляемость автомобиля на мокрой дороге.

«АвтоВАЗ», в свою очередь, рекомендовал контролировать нагрузку, давление в шинах и стиль вождения, чтобы предотвратить преждевременный износ покрышек. В компании также посоветовали периодически менять колёса местами для более равномерного изнашивания.

Автор: Иван Бахарев