Автомобиль может быть конфискован по решению суда за повторное управление в состоянии опьянения, а также за повторное превышение скорости на 60–80 км/ч и более. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД РФ, такая мера применяется только в рамках Уголовного кодекса РФ и на основании обвинительного приговора.

В ведомстве пояснили, что основанием для изъятия машины может стать повторная поездка за рулём водителя, который ранее был лишён прав. Такой случай предусмотрен статьёй 264.3 УК РФ.

Конфискация также возможна при повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, если ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду либо отказ от медосвидетельствования. Эта ситуация относится к статье 264.1 УК РФ.

По данным МВД, автомобиль могут изъять у водителя, который ранее был лишён прав за аналогичное нарушение и вновь превысил скорость на 60–80 км/ч и более. Кроме того, такая мера предусмотрена за повторный выезд на встречную полосу. Эти нарушения подпадают под статью 264.2 УК РФ.

В министерстве напомнили, что конфискация представляет собой принудительное и безвозмездное изъятие имущества. После вынесения обвинительного приговора оно переходит в собственность государства.