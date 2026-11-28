С 1 декабря в России возобновится программа льготного автокредитования. В неё могут войти автомобили LADA, УАЗ и других марок. Автопроизводители и эксперты рассказали ТАСС о моделях, которые соответствуют обновлённым требованиям.

Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что требования к уровню локализации производства вырастут до 3 тыс. баллов. При этом базовый ценовой порог останется прежним — 2 млн рублей. По его мнению, из-за этого большинство выпускаемых в России автомобилей иностранных марок с ДВС и несколько новых российских моделей, включая представителей линейки Volga, не смогут участвовать в программе.

В «АвтоВАЗе» заявили, что практически вся актуальная линейка LADA отвечает новым условиям. В неё входят Granta, Iskra, Vesta, в том числе метановая, а также Niva Legend, Niva Travel и Largus. Требованиям также соответствуют специальные версии LADA Granta и LADA Vesta с ручным управлением.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков не исключил включение в программу кроссовера LADA Azimut. Он отметил, что для этого стоимость автомобиля в базовой комплектации не должна превышать 2 млн рублей.

В «Соллерс» сообщили, что льготными условиями смогут воспользоваться покупатели автомобилей УАЗ и Sollers SF5. По информации пресс-службы Горьковского автозавода (ГАЗ), требованиям программы льготного кредитования для многодетных семей соответствуют разные модификации «Соболя NN», «Газели NN», «Газели Бизнес 4х4» и «Соболя Бизнес 4х4».

Автозавод «Москвич» планирует сохранить участие в программе. Ранее по льготным условиям можно было приобрести «Москвич 3» и «Москвич 3е». На предприятии рассчитывают, что обе модели останутся доступными в рамках программы с учётом её окончательных параметров.

Представители российской марки Evolute сообщили, что с 1 декабря в программе могут участвовать электромобили и гибриды Evolute i-Space, Evolute i-Joy и Voyah Free. Размер скидки при покупке этих моделей в кредит по госпрограмме составит 10%, но будет ограничен суммой в 500 тыс. рублей. Автоэксперт Игорь Моржаретто также считает возможным участие электромобилей «Амберавто», производство которых накануне перезапустили.

О намерении присоединиться к госпрограмме заявили и в пресс-службе компании-разработчика отечественного электромобиля «Атом». Там отметили, что размер скидки и условия её предоставления объявят дополнительно.

Компания EVM также рассчитывает, что выпускаемые совместно с «Яндексом» автомобили UMO включат в список участников программы. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин.

Ранее сообщалось, что поправки к проекту федерального бюджета предусматривали увеличение финансирования льготного автокредитования в 2027 году. Источник, близкий к Минпромторгу, отметил, что после исчерпания лимитов могут рассматриваться дополнительные предложения по финансированию программы.