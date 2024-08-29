Не все так однозначно: признаки того, что масло в АКП нужно менять досрочно

Возможны ситуации, когда необходимо провести замену масла в АКП даже при недостаточном пройденном пробеге. В интервью для портала "Тарантас Ньюс" Дмитрий Козловский, руководитель автосервиса FIT SERVICE (Москва, Бутово), поделился признаками, указывающими на необходимость досрочной замены ATF жидкости в автоматической коробке передач.

Эксперт отметил, что в первую очередь следует придерживаться регламента, рекомендованного производителем автомобиля. Тем не менее, некоторые водители сталкиваются с эксплуатационными условиями, влияющими на быстрое износ технической жидкости. К таким особенностям относятся резкие ускорения, перетягивание прицепов, перегревы, движение по бездорожью и другие.

Есть ряд симптомов, свидетельствующих о необходимости замены масла в трансмиссии:

Появление толчков при переключении передач;

Задержки при переключении передач;

Неприятный запах гари;

Возникновение посторонних шумов в коробке передач.

Иногда бывает так, что автоматическая коробка переключения передач не реагирует на управление. В этих случаях замена рабочей жидкости может иногда помочь, но нередко без проведения ремонта не обойтись. Проверка состояния ATF жидкости с помощью щупа может также дать информацию о необходимости замены масла. Появление на щупе следов грязи, металлической стружки указывает не только на необходимость замены масла, но и на возможность проведения ремонтных работ в будущем.