Названы 10 самых надежных автомобилей, которые не ломаются даже после 300 тысяч километров пробега

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Портал TopSpeed представил десятку автомобилей, которые, согласно оценкам, с наибольшей вероятностью смогут преодолеть 322 тыс. км (200 тыс. миль) без серьезного ремонта. При составлении рейтинга использовались данные iSeeCars и RepairPal, включая сведения о примерных ежегодных затратах на обслуживание и ремонт.

Lexus LS

Фото: Автоновости Дня

Вероятность того, что представительский седан Lexus LS проедет 322 тыс. км, оценивается в 15,8%. Модель LS400 появилась в 1989 году. При ее создании использовались платформа Toyota, качественные материалы и строгие производственные допуски.

Эксперты указывают, что Lexus LS400 и LS430 первых двух поколений нередко встречаются с пробегом более 500 тыс. км и сохраняют хорошее состояние. Согласно данным RepairPal, средние ежегодные расходы на ремонт LS460 составляют 767 долларов (около 63,8 тыс. рублей).

Toyota Corolla

Фото: Автоновости Дня

Toyota Corolla получила оценку в 18,4% по вероятности преодолеть 322 тыс. км. Специалисты связывают долговечность модели с последовательным развитием конструкции: каждое новое поколение устраняло недостатки предшественника.

По оценке экспертов, даже после 289,8 тыс. км у Corolla зачастую сохраняется значительный запас ресурса. RepairPal оценивает надежность автомобиля в 4,5 балла из пяти, а средние ежегодные затраты на ремонт — в 362 доллара (около 30,1 тыс. рублей).

Toyota Tacoma

Фото: Автоновости Дня

Пикап Toyota Tacoma способен проехать 400 тыс. км или больше с вероятностью 25,3%. По показателю долговечности он занимает седьмое место среди автомобилей всех типов. Такой результат эксперты объясняют сравнительно простой конструкцией и проверенным 4,0-литровым двигателем V6, которым оснащались прежние поколения модели.

Средние ежегодные расходы на ремонт Toyota Tacoma, по данным RepairPal, составляют 478 долларов (около 39,8 тыс. рублей). Это меньше среднего показателя для всех автомобилей, равного 652 долларов (54,3 тыс. рублей).

Ford F-150

Фото: Автоновости Дня

Пикап Ford F-150, остававшийся самым продаваемым автомобилем в США более 40 лет, имеет 25,9-процентную вероятность преодолеть 322 тыс. км. Специалисты напоминают, что ранние турбомоторы V6 EcoBoost сталкивались с проблемами охлаждения и надежности, однако большинство этих недостатков позднее удалось устранить.

Покупателям автомобилей с большим пробегом эксперты рекомендуют обратить внимание на версию с 5,0-литровым V8 серии Coyote V8 как на наименее рискованный вариант. По данным RepairPal, средние ежегодные расходы на ремонт Ford F-150 составляют 788 долларов (около 65,6 тыс. рублей).

Toyota Camry

Фото: Автоновости Дня

Для Toyota Camry 2021–2024 годов выпуска вероятность пробега в 322 тыс. км и более оценивается в 26,6%. Эксперты считают, что надежность седана обеспечили последовательные улучшения силовых установок, а не кардинальная смена конструкции.

Toyota постепенно устраняла все «болячки» обоих двигателей модели — 2,5-литровой «четверки» и 3,5-литровой V-образной «шестерки». RepairPal оценивает средние ежегодные расходы на ремонт Camry в 388 долларов (около 32,3 тыс. рублей).

Honda Civic

Фото: Автоновости Дня

Вероятность того, что Honda Civic преодолеет 322 тыс. км, составляет 29,7%. Специалисты особенно отмечают атмосферные двигатели, которыми оснащалось большинство Civic в 2000-х и 2010-х годах. Их относят к числу наиболее выносливых массовых моторов небольшого объема.

Аналитики RepairPal оценили модель в 4,5 балла из пяти. В США средние ежегодные расходы на ремонт Honda Civic составляют около 368 долларов (около 30,6 тыс. рублей).

Chevrolet Suburban

Фото: Автоновости Дня

Внедорожник Chevrolet Suburban выпускается без перерыва с 1935 года. Вероятность его пробега в 322 тыс. км оценивается в 30,6%. При надлежащем обслуживании особенно долговечными считаются двигатели V8 объемом 5,3 и 6,2 литра.

По информации RepairPal, средние ежегодные расходы на ремонт Chevrolet Suburban достигают 944 долларов (около 78,6 тыс. рублей). Это наиболее высокий показатель среди представленных в подборке автомобилей.

Honda Accord

Фото: Автоновости Дня

Honda Accord способен достичь пробега 322 тыс. км с вероятностью 37%. Эксперты выделяют автомобили конца 1990-х и 2000-х годов с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,4 литра, а также 3,5-литровым V6 семейства J-Series. По их оценке, эти моторы могут пройти указанный пробег без капитального ремонта.

RepairPal ставит Honda Accord на первое место по надежности среди среднеразмерных автомобилей. Средние расходы на ремонт модели оцениваются в 400 долларов в год (около 33,3 тыс. рублей).

Honda Ridgeline

Фото: Автоновости Дня

Для Honda Ridgeline вероятность преодолеть 322 тыс. км составляет 39,1%. Пикап построен на несущем кузове, который заимствован у платформ Honda Pilot и Odyssey.

По оценке специалистов, Honda Ridgeline уступает рамным пикапам по возможностям буксировки и проходимости, однако подходит для легких и умеренных рабочих нагрузок. Ежегодные расходы на ремонт модели в США RepairPal оценивает в среднем в 502 доллара (около 41,8 тыс. рублей).

Toyota 4Runner

Фото: Автоновости Дня

Рамный внедорожник Toyota 4Runner, по данным iSeeCars, имеет 48,1-процентную вероятность преодолеть 322 тыс. км. По этому показателю модель занимает первое место среди среднеразмерных внедорожников.

Эксперты отмечают, что предыдущее поколение почти 15 лет сохраняло одну базовую архитектуру, 4,0-литровый V6 и проверенную подвеску. Нынешняя генерация перешла на платформу TNGA и получила турбомоторы i-Force, а также гибридные силовые установки. Примерные ежегодные расходы на ремонт Toyota 4Runner составляют 514 долларов (около 42,8 тыс. рублей).

Ранее портал iSeeCars представил рейтинг гибридов и электромобилей с наибольшей вероятностью преодолеть 400 тыс. км. В список попали седаны Honda Accord и Toyota Camry, а первое место занял кроссовер Lexus RX.

Автор: Иван Бахарев