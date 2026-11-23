Завод «Москвич» рассказал о работе электронных ассистентов на кроссоверах «Москвич М70» и «Москвич М90». Комплексы ADAS помогают контролировать скорость и дистанцию, удерживать автомобиль в полосе, а также реагировать на угрозу столкновения и предотвращать возможное ДТП.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Москвича», электронные помощники доступны для младшего кроссовера «М70» уже в наиболее популярной комплектации «Драйв». Она оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и семиступенчатым «роботом». При этом набор систем ADAS у двух моделей М-серии во многом совпадает.

Фото: Автоновости Дня

Адаптивный круиз-контроль поддерживает установленную водителем скорость и выбранную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В «М70» доступны три варианта расстояния, которые можно выбрать кнопками на руле. Система функционирует и на небольшой скорости, а после остановки длительностью до трёх секунд автомобиль способен самостоятельно продолжить движение.

Контроль полосы распознаёт дорожную разметку и предупреждает о её пересечении без включённого поворотника. Кроме того, ассистент может вмешаться в управление, скорректировать траекторию и вернуть машину в полосу. Интеллектуальный круиз-ассистент объединяет эти возможности с поддержанием заданной скорости или дистанции.

При угрозе фронтального столкновения водитель слышит звуковой сигнал и получает уведомление на приборной панели. Если ситуация продолжает ухудшаться, система автоматического экстренного торможения может самостоятельно задействовать тормоза. Это помогает уменьшить риск столкновения или тяжесть его последствий.

Экстренное удержание в полосе, как пояснили на «Москвиче», корректирует траекторию при случайном выезде из ряда или потенциально опасном перестроении. Мониторинг слепых зон предупреждает о находящемся рядом автомобиле или другом объекте при смене полосы. Электроника также способна сигнализировать об опасности при открывании двери, если к автомобилю приближается другой участник движения.

Во время движения задним ходом ассистенты распознают приближающийся поперечный транспорт и предупреждают водителя. При непосредственной угрозе система может задействовать тормоза. В «Москвиче» считают эту функцию особенно полезной при выезде с парковочного места, когда обзор закрывают соседние автомобили.

Кроме того, для «М70» предусмотрен интеллектуальный контроль скорости, сообщили в «Москвиче». Ограничение можно установить вручную либо воспользоваться данными камеры, распознающей дорожные знаки. В зависимости от ситуации система предупреждает о превышении скорости или помогает соблюдать установленный лимит. Автоматическое управление дальним светом переключает фары на ближний и дальний режимы, помогая освещать дорогу и не ослеплять других участников движения.

Электронных ассистентов кроссоверов «М70» и «М90» испытывали в российских дорожных и климатических условиях, в том числе днём и ночью. Во время длительных тестов специалисты оценивали стабильность работы систем и удобство взаимодействия с водителем. По итогам испытаний корректировались формулировки и логика отдельных пунктов меню. Все настройки доступны через мультимедийную систему.

Ранее кроссоверы «Москвич М70» начали использоваться в такси в Москве и Подмосковье. Водители положительно оценили дизайн и динамику модели.