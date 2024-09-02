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Защита автомобиля от сколов камней с помощью защитной пленки: почему это стало популярным среди владельцев автомобилей со случайно подобранной марки.

Экспертное мнение владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита свидетельствует о том, что толщина лакокрасочного покрытия китайских автомобилей незначительно отличается от японских или европейских аналогов, однако качество материалов
РедакцияР
Редакция
02.09.2024, 07:32·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Экспертное мнение владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита свидетельствует о том, что толщина лакокрасочного покрытия китайских автомобилей незначительно отличается от японских или европейских аналогов, однако качество материалов значительно уступает. По мнению эксперта, использованные грунт, база и лак на китайских машинах значительно хуже качества, чем на европейских, японских или корейских автомобилях, что приводит к быстрому появлению сколов на кузове и сильным царапинам.

Согласно высказанному мнению, это означает, что китайские автомобили могут потребовать кузовного ремонта раньше, чем другие машины, как поверхностного, так и более глубокого.

По словам Александра Смита, спрос на защитные средства для кузова китайских автомобилей обусловлен стремлением их владельцев снизить скорость снижения рыночной стоимости своего транспортного средства. В условиях постоянного повышения цен на новые и подержанные машины в России, владельцы автомобилей стали реже их заменять, а уделять больше внимания уходу за своими транспортными средствами.

Источник

Китайские автомобили (138)

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