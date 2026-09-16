Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники: какие добротные модели способны пройти более 400 тысяч километров

Аналитики iSeeCars подготовили рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые имеют наибольшую вероятность преодолеть 250 тыс. миль, или порядка 400 тыс. км. У лидера списка этот показатель составил 42,3%, тогда как среднее значение для SUV оказалось на уровне 4,8%.

Первую позицию заняла полноразмерная рамная Toyota Sequoia с результатом 42,3%. Это в 8,9 раза больше среднего показателя по сегменту. Второе место получила Toyota 4Runner: вероятность достижения указанного пробега у модели оценили в 33,1%, что в 6,9 раза выше среднего уровня.

На третьей строчке расположился среднеразмерный люксовый кроссовер Lexus RX Hybrid. Его результат составил 28,9%, или в 6,1 раза больше среднего показателя для SUV. Далее идут Lexus GX с 23,3% и Toyota Highlander Hybrid, замыкающая первую пятёрку с 20,7%.

Фото: Автоновости Дня

Шестое место досталось Honda HR-V, вероятность для которой составила 17,6%. Это в 3,7 раза выше среднего значения по сегменту. На следующей позиции находится Mercedes-Benz G-Class с результатом 17,3%.

Honda Pilot заняла восьмое место, набрав 14,3%. Девятой стала Acura MDX с 13,1%, а Lexus RX с обычной силовой установкой завершил первую десятку с показателем 12,8%.

С 11-го по 15-е места распределились Honda CR-V — 12,7%, Toyota Highlander — 12,3%, Chevrolet Suburban — 11,6%, GMC Yukon XL — 8,6% и Toyota RAV4 — 7,9%. По оценке iSeeCars, даже у модели на 15-й позиции вероятность преодолеть 400 тыс. км выше среднего результата для кроссоверов и внедорожников.

Фото: Автоновости Дня

Следом в рейтинге расположились GMC Yukon с результатом 7,7%, Chevrolet Tahoe — 7,1%, среднеразмерный кроссовер Subaru Outback — 6,8%, Mazda CX-5 — также 6,8% и Acura RDX — 6,7%. Показатели всех пяти моделей превышают средний уровень 4,8%.

На 21-й строчке находится Toyota RAV4 Hybrid с результатом 5,9%. Далее следуют Nissan Armada — 5,8%, Lincoln Navigator L — 5,6%, Volvo XC60 и Cadillac Escalade ESV — по 5,2%. Рейтинг замыкает Lincoln Navigator с показателем 5,1%.

В iSeeCars отдельно обратили внимание на состав верхней части списка. Большинство высоких позиций заняли японские модели, однако в первую десятку также вошел Mercedes-Benz G-Class. Кроме того, среди 26 участников рейтинга оказалось пять моделей General Motors.

Исследование iSeeCars основано на данных более чем о 395 млн автомобилей. Авторы оценивали вероятность того, что конкретная модель преодолеет отметку 250 тыс. миль, а не фактическую долю автомобилей, уже достигших такого пробега. Средний показатель для всего сегмента SUV составил 4,8%.

Напомним, в России появились в продаже новые Toyota Sequoia. Внедорожники третьего поколения доступны как под заказ, так и из наличия в нескольких комплектациях.

Автор: Андрей Сундуков