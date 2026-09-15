Названы самые «живучие» автомобили мира: бренды, чьи машины способны проехать более 400 тыс. километров

Исследовательская компания iSeeCars подготовила рейтинг брендов, чьи автомобили с наибольшей вероятностью способны достичь пробега в 250 тыс. миль, или примерно 402 тыс. километров. В исследование вошли более 395 млн автомобилей. Почти всю «пятерку» лидеров составили «японцы».

Лидером стала Toyota с результатом 19,7%. Вероятность достижения такого пробега у автомобилей марки в 3,7 раза выше среднего показателя. Вторую позицию занял её премиальный суббренд Lexus (14,4%). Далее расположились Honda (13,3%), Acura (9,5%) и GMC (5,8%), входящий в состав американского концерна General Motors.

Шестое место досталось Mazda: вероятность пробега в 402 тыс. километров у её автомобилей оценили в 5,3%. У остальных марок из рейтинга показатель оказался ниже 5%. Jaguar, Mini и Maserati «отличились» результатом в 0%.

В массовом сегменте, если исключить из выборки дорогие автомобили, разрыв с лидерами оказался еще заметнее. Средняя вероятность достижения пробега в 402 тыс. километров составила 5,8%. При этом показатели Toyota и Honda превышают средний уровень в 3,4 и 2,3 раза соответственно. Последние места среди массовых марок заняли Chrysler, Fiat и Mini.

Для премиальных брендов средняя вероятность достижения пробега 402 336 км оказалась еще ниже — 3,4%. Рейтинг в этой категории возглавил Lexus с результатом 14,4%, который в 4,2 раза выше среднего показателя. На втором месте оказалась Acura с 9,5%, на третьем — Lincoln с 4,7%, на четвертом — Cadillac с 3,9%. Результат Tesla составил 3,3%, что немного ниже среднего уровня.

Далее в премиальном рейтинге расположились Mercedes-Benz и Volvo, набравшие по 2,6%, а также Infiniti с показателем 2,5%. Для BMW и Audi вероятность оценили в 0,5%, для Land Rover и Buick — в 0,4%, а для Porsche — в 0,3%.

Исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр подчеркнул, что принадлежность автомобиля к премиальному сегменту сама по себе не означает, что он сможет пройти большой пробег. На итоговые показатели влияет и интенсивность эксплуатации машин владельцами. По его словам, низкий результат Porsche, скорее всего, связан с небольшими пробегами автомобилей этой марки, а не с недостатком качества или долговечности.

Для подготовки рейтинга iSeeCars рассчитала средние показания одометра у автомобилей разного возраста. После этого исследователи создали модель, которая оценивает вероятность достижения определенного пробега. Расчеты проводили отдельно для каждой модели и поколения, а затем усредняли результаты по всей линейке бренда с учетом распространенности конкретных автомобилей на дорогах.

Тяжелые фургоны и модели, по которым оказалось недостаточно данных, в исследование не включали. По оценке Брауэра, результаты могут стать дополнительным ориентиром для выбора подержанного автомобиля с большим пробегом. При этом долговечность машины рекомендуется рассматривать вместе с ее стоимостью, расходами на эксплуатацию, безопасностью и оснащением.

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Автор: Иван Бахарев

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