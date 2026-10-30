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Какой отечественный автомобильный бренд стал самым желанным у россиян, опередив 19 конкурентов

Tenet возглавил рейтинг автомобилей мечты: 62,7% владельцев бренда считают свои автомобили машинами мечты по итогам опроса Автостата среди 20 популярных марок.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
30.10.2026, 14:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, владельцы каких марок чаще всего называют свои автомобили машинами мечты. Лидером опроса стал российский бренд Tenet: так свои автомобили оценили 62,7% владельцев.

В исследовании приняли участие более 2500 владельцев машин 2022–2026 годов выпуска. Респондентам задали вопрос: «Можете ли вы сказать, что владеете автомобилем своей мечты?» Опрос проводился онлайн с июня по август 2026 года.

Аналитики рассмотрели автомобили 20 наиболее востребованных на российском рынке брендов. Для каждой марки собрали не менее 100 результативных анкет. Репрезентативную выборку составили с учётом региональной структуры продаж брендов.

В настоящее время в семейство кроссоверов Tenet входят бестселлер марки T7, компактный T4L, полноприводную версию которого представили в октябре, полноразмерный T8 и флагманский T9. В 2026 году модельный ряд Tenet пополнил седан A8.

В пресс-службе Tenet подчеркнули, что все модели бренда разработаны для эксплуатации на российских дорогах и в российском климате. Кузов и скрытые полости покрывают воском, а днище защищают антикоррозийные, антигравийные и шумоизоляционные материалы. По заявлению компании, такие решения повышают долговечность автомобилей и их устойчивость к снегу, реагентам и другим дорожным факторам.

Ранее Tenet рассказал об особенностях интеллектуального полного привода своих кроссоверов. При необходимости система подключает задние колёса и автоматически регулирует распределение крутящего момента.

Tenet также возглавил рейтинг продаж новых российских автомобильных марок за январь–сентябрь 2026 года. Согласно данным аналитика Сергея Целикова, следующими в списке стали Solaris и Evolute.

Автор: Иван Бахарев

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Tenet (125)

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