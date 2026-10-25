Названы самые успешные новые российские бренды: какие из них продали более 100 тысяч автомобилей

В январе—сентябре 2026 года продажи новых легковых автомобилей российских брендов достигли 156,2 тыс. штук. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 3,3 раза. Такие данные представил аналитик Сергей Целиков. Речь идет о марках, появившихся после 2022 года.

За девять месяцев прошлого года было продано 47,2 тыс. автомобилей этих брендов. Их доля в совокупных продажах новых легковых машин увеличилась до более чем 16%, тогда как годом ранее она едва превышала 5%.

Лидером среди новых российских марок стал Tenet, реализовавший 102 150 автомобилей. На втором месте оказался Solaris с результатом 15 453 машины. Третью позицию занял Evolute, продажи которого составили 11 911 штук.

«Москвич» занял четвертую строчку, продав 9760 автомобилей. Далее расположились Jeland — 8589 машин и Esteo — 2933 автомобиля.

Седьмое место досталось Volga с показателем 2226 реализованных машин. За ним следует Umo, продажи которого составили 1424 автомобиля. Девятую позицию занял XCite — 1165 штук. Замкнула «десятку» марка Tenet Plus, которую Целиков назвал «самой новой». За девять месяцев было продано 396 таких автомобилей.

По словам эксперта, Solaris и XCite постепенно завершают продажи в России. Остальные бренды из «десятки» при этом активно наращивают объемы реализации. Еще четыре новые российские марки продают автомобили штучно: «Атом», Eonyx, AmberAuto и Senat.

В Санкт-Петербурге Tenet по итогам сентября обошел LADA по числу регистраций новых автомобилей. Для бренда это стало первым подобным результатом после выхода на российский рынок.

Ранее Сергей Целиков сообщил, что за январь—сентябрь 2026 года альтернативный импорт новых легковых автомобилей в Россию превысил официальный. В сентябре его доля в поставках достигла максимума.

До этого Целиков отмечал отрицательную динамику продаж новых легковых автомобилей в России в последние недели. С октября дополнительным негативным фактором для рынка стала приостановка государственных программ льготного автокредитования и лизинга.

Автор: Иван Бахарев